Le #BonPlan du jour : jusqu'au 23 septembre, Bouygues propose 3 forfaits mobiles illimités sans engagement à partir de 9,99 euros. Est-ce qu'elles valent le coup ?

Depuis plusieurs mois, les opérateurs se livrent un guerre des prix sur les forfaits sans engagement avec un flux constant d’offres plus ou moins intéressantes. C’est forcément une bonne occasion pour faire des économies, mais il faut faire attention aux promotions qui se terminent au bout d’une durée déterminée (au bout de 6 mois ou d’un an la plupart du temps) ou qui cachent des options sans grande valeur ajoutée.

Ce n’est pas le cas des séries limitées de Bouygues qui incluent uniquement l’essentiel avec un tarif qui n’augmente pas au bout de quelques mois. L’opérateur propose un forfait illimité 40 Go à 9,99 euros par mois à vie, un forfait 60 Go à 14,99 euros et un forfait 80 Go à 16,99 euros. Elles sont valables jusqu’au 23 septembre 2019.

3 questions pour mieux comprendre le forfait

Que comprend et que ne comprend pas les forfaits ?

Les 3 forfaits comprennent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et les pays de l’Union européenne. Ils incluent 40 Go, 60 Go et 80 Go de données en 4G depuis la France et 4 Go, 6 Go et 8 Go depuis l’union européenne pour 9,99 euros, 14,99 euros et 16,99 euros par mois, respectivement.

Ils n’intègrent pas de smartphone ou de volume de données 4G hors de l’Union européenne.

Quel forfait choisir en fonction de ses besoins ?

Le forfait 40 Go sera largement suffisant pour un usage normal voire intensif de son smartphone. Si vous partagez régulièrement votre connexion avec votre ordinateur, le forfait 60 Go sera plus adéquat.

Enfin, si vous souhaitez vous passer d’une box ADSL ou fibre et utiliser le forfait 4G comme point d’accès principal à Internet, nous vous conseillons d’opter pour le forfait 80 Go qui pourra remplir cet usage. Si vous vous déplacez régulièrement en Europe ou si vous êtes frontalier, c’est également un bon choix.

Est-ce que je peux conserver mon numéro de téléphone et mon smartphone actuel ?

Oui.

Pour conserver votre numéro de téléphone, il vous suffit d’indiquer le code RIO lors de votre souscription. Pour l’obtenir, il vous suffit juste d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre ligne actuelle.

Votre smartphone actuel pourra être utilisé sans problème avec ce nouveau forfait. Cela peut arriver que le smartphone soit bloqué sur un réseau si vous l’avez acheté chez un autre opérateur. Dans ce cas, vous le saurez lorsque vous insérerez la nouvelle SIM et il faudra contacter le service client de l’ancien opérateur pour le débloquer.

