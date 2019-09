Chez Numerama, on aime bien les Philips Hue, alors on est content de voir qu'Amazon propose aujourd'hui des réductions sur à peu près toute la gamme d'ampoules connectées de la marque.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Amazon propose aujourd’hui des réductions sur l’ensemble des luminaires connectés Philips Hue, du kit de démarrage aux ampoules seules (qu’elles soient en couleur ou blanche), ainsi que des produits plus exotiques comme le plafonnier ou le ruban LED. On a surtout repéré ce kit de démarrage 2 ampoules White & Color + pont de connexion pour 99 euros, qui sont un excellent point d’entrée dans l’univers Philips Hue.

Si l’on trouve des ampoules multicolores à moindre coût sur le marché, ce sont les Hue qui offrent la plus belle lumière et proposent le plus de réglages. Elles ont par ailleurs le mérite de fonctionner grâce au protocole Zigbee moins consommateur que le Wi-Fi. La contrepartie est la nécessité de passer par un pont Hue, présent dans tous les kits de démarrage, c’est cet élément qui est connecté en Wi-Fi. Tous les produits Hue sont également compatibles avec les 3 assistants vocaux que sont Alexa, Google Assistant et Siri.

Si vous n’êtes pas fans des 16 millions de nuances de couleurs, vous pouvez vous tourner vers le kit de démarrage avec 3 ampoules blanches pour 63 euros. Mise à part la couleur, elles offrent les mêmes fonctionnalités, dont la simulation de présence. Si elles peuvent varier en intensité, une seule température est disponible : 2700K (blanc chaud). Que cela soit en blanc ou en couleurs, la plupart des ampoules disposent de culot E27 (vis large) présent sur la plupart des lampes aujourd’hui. Il en existe également en E14 (vis fine), ou GU10 (spot), point de B22 en revanche (baïonnette), il faudra alors passer par un adaptateur.

Outre les ampoules, des promotions sont également disponibles sur les rubans LED, assez pratiques pour faire des ambiances sur des étagères ou des bibliothèques, par exemple. Le kit ruban 2 mètres + 1 mètre est proposé à 75 euros au lieu d’une centaine. Attention, le pont Hue n’est ici pas inclus. Plus anecdotiques, l’applique et le plafonnier sont également disponibles à prix réduits, tout comme le détecteur de mouvement. Bref, vous trouverez tout ce que vous voulez.

En Bref

Toute la gamme Philips Hue à prix réduit ;

Dont les kits de démarrage en couleur ou en blanc ;

Et les rubans LED.

Les promotions sur la Gamme Hue sur Amazon sont disponibles aujourd’hui et dans la limite des stocks disponibles.