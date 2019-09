Pour la rentrée, Amazon propose une réduction de 30 euros sur la polyvalente Kindle Paperwhite, elle tombe ainsi sous la barre des 100 euros. Ce sera pratique pour lire les livres liés à vos études (ou ceux que vous avez vraiment envie de lire).

Dans le cadre des promotions de rentrée, Amazon propose la Kindle Paperwhite à 99 euros avec offres spéciales. C’est 30 euros de moins que le prix habituel pour cette liseuse de milieu de gamme. Que vous lisiez par plaisir ou par obligation, c’est le moment d’investir.

La Kindle Paperwhite vient s’intercaler entre la Kindle tout court et la Kindle Oasis. Elle vise donc avant tout la polyvalence, mais se débarrasse de fonctionnalités avancées. Ceci étant dit, la Paperwhite est loin d’être une liseuse basique. Elle dispose d’un écran e-ink de 6 pouces traité contre les reflets avec une résolution de 300 pixels par pouce pour des caractères aussi fins que sur un livre physique. On appréciera également le rétroéclairage de l’écran pour lire dans son lit.

La nouveauté de ce dernier modèle sorti fin 2018 est l’arrivée de la résistance à l’eau IPx8, ce qui est très sympathique si vous lisez près de l’eau, que cela soit en vacances ou dans votre baignoire. L’objet dispose de 8 Go de mémoire interne, une version 32 Go également disponible pour les lectrices et lecteurs assidus ou les amatrices et amateurs de BD, moyennant 30 euros de plus. Elle profite également de la réduction de rentrée.

Le logiciel est également complet. On y retrouve tous les petits plus que l’on attend sur une liseuse, dont la modification de la police, de sa taille ou encore l’accès direct à un dictionnaire si vous ne connaissez pas un mot dans un ouvrage. L’écran e-ink permettant de consommer très peu d’énergie, Amazon annonce 6 semaines d’autonomie à raison de 30 min de lecture par jour, la recharge se fait en Micro USB et dure environ 3h.

On vous rappelle que le catalogue d’Amazon regorge de près de 5 millions d’œuvres à télécharger en Wi-Fi, vous pouvez évidemment en ajouter d’autres ne provenant pas d’Amazon. Attention tout de même, les Kindle ne prennent pas en charge le format ePub nativement, il faut donc passer par des outils comme Calibre pour les ajouter.

