FrAndroid vient de lancer un nouveau comparateur, agrandissant sa gamme de services à ses lectrices et lecteurs.

Déménagement imminent ? Période d’essai à bas prix sur le point de se terminer ? Ou tout simplement une envie de changer d’opérateur pour voir si l’herbe est plus verte chez la concurrence ? À ces problèmes, nous avons des solutions. Soucieux de répondre à ses lectrices et ses lecteurs par un traitement journalistique de l’actualité, mais également par des services permettant de répondre à des problématiques d’usage, Frandroid a lancé un comparateur de forfaits fixe ADSL et fibre. Après un comparateur de VPN complet et un second dédié aux forfaits mobiles 4G sans engagement, le média complète son offre de référence.

Pour ce comparateur, et compte tenu de la complexité du marché, les équipes d’Humanoid ont voulu faire simple. Elles ont regroupé sur une même page les meilleures offres fibre et ADSL, les bons plans du moment et une série de guides, astuces et définitions pour bien comprendre et interpréter les résultats du test d’éligibilité. Car c’est tout l’intérêt de ce nouveau comparateur : en s’associant avec BeMove, Frandroid peut vous faire changer d’opérateur ou choisir votre prochaine box sans même quitter le site — vous n’avez qu’à rentrer votre adresse et vous laisser guider. Un numéro de téléphone pour joindre un conseiller clientèle est également à votre disposition.

Lancé en bêta publique, le service sera amené à évoluer selon les retours de la communauté et des premiers utilisateurs. Si vous décelez un bug, si vous rencontrez un souci avec l’interface ou si vous avez une idée pour rendre ce comparateur plus pertinent encore, n’hésitez pas à utiliser ce formulaire de contact.

Comme Numerama, FrAndroid est édité par le groupe Humanoid.