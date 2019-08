Zerator annonce un nouveau Z Event pour 2019. Comme les années précédentes, ce « téléthon du streaming » vise à inciter les joueurs et les joueuses à donner pour une cause ou une organisation d'utilité publique.

C’est désormais un rendez-vous annuel bien établi : Après les éditions 2017 et 2018, qui ont été des francs succès, Adrien Nougaret, alias ZeratoR, remet le couvert cette année avec son Z Event. Le but ? Organiser un marathon caritatif pour inciter les internautes à donner. Et pour que l’opération soit plaisante pour le public, lui et ses comparses vont jouer aux jeux vidéo pendant des heures sans s’arrêter.

Cette année donc, l’opération vise à lever des fonds pour l’institut Pasteur, une référence internationale dans l’élaboration des vaccins et la lutte contre les maladies infectieuses. En 2019, ses chercheurs se sont distingués sur des travaux génétiques pour inverser la surdité génique (chez la souris) et sur une solution pour détruire des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, tout en préservant celles de l’organisme.

De plus en plus d’argent récolté

Lors des deux précédentes éditions, Z Event avait levé près d’un demi-million d’euros pour la Croix-Rouge française, qui se mobilisait alors pour soutenir les victimes de l’ouragan Irma, et 1 million d’euros pour Médecins Sans Frontières. Pour l’heure, Adrien Nougaret n’a pas fait part du seuil qu’il compte atteindre, mais l’objectif sera au minimum de battre le record de l’an passé.

Avant le Z Event, les streameurs et les streameuses proches de Zerator s’étaient mobilisés par le passé pour une autre cause caritative : il s’agissait du projet Avengers, qui avait pour but de lever des fonds au profit de l’Éthiopie. À l’époque, 170 000 euros avaient été réunis. Le projet a depuis changé d’échelle, au point même de susciter les félicitations du chef de l’État, Emmanuel Macron, en 2017.

56 participants, 54 heures de live

Pour animer l’évènement, qui durera 54 heures du 20 au 22 septembre 2019, Zerator sera épaulé par 55 vidéastes spécialisés dans le streaming de jeux vidéo. Parmi eux figurent des noms que vous connaissez peut-être, comme Squeezie, Alphacast, Aypierre, Jiraya, Joueur du grenier ou encore Gotaga. D’ores et déjà, un record est battu : jamais Z Event n’avait réuni autant de participants.

Comme toujours, les spectateurs auront à droit à de nombreux flux vidéo qui se tiendront en même temps, ce qui leur permettra de suivre leur vidéaste fétiche ou d’en découvrir de nouveaux. Du côté des jeux vidéo, la variété sera au rendez-vous avec des titres connus de tous (comme Fortnite et League of Legends) et des licences plus confidentielles. Bien sûr, il y aura aussi du multijoueur.

Pour l’institut Pasteur, le coup de pouce financier à venir grâce à l’opération de Z Event est une bonne nouvelle. Bien que ses sources de financement, publiques et privées, soient assez diversifiées, la part des ressources collectées auprès du public est la plus importante (31 % en 2018, soit un peu moins de 90 millions d’euros). Près de 80 % des sommes sont ensuite mobilisées dans la recherche.

Comme lors des éditions précédentes, les dons devraient être déductibles d’impôt. À l’époque, ZeratoR nous avait indiqué que « les spectateurs ont sous les chaines Twitch de chaque vidéaste un bouton pour donner qui les amènera sur une page de Streamlabs, avec la possibilité d’obtenir un reçu fiscal pour déduire le don des impôts ». Notez aussi que vous pouvez donner dès maintenant, sans attendre, sur Pasteurdon.