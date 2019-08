Vous cherchiez des accessoires pour votre ordinateur qui ne sont pas noirs ou typés « gaming » ? Logitech a peut-être quelque chose pour vous.

Logitech est un constructeur qui sait tout à la fois manier l’élégance et le kitsch des produits gamer plein de néons et d’angles. C’est dans la première catégorie que se range le combo clavier souris tout juste annoncé. Blanc et gris, compact et annoncé comme silencieux par la marque, le MK470 Slim Combo a été pensé par la marque pour toutes les situations de productivité. Au bureau, à la maison ou en déplacement.

Le duo d’accessoires vendu un peu moins de 50 € est articulé autour du silence. On est à l’inverse des claviers mécaniques : ici, les switchs « ciseaux » sous les touches accompagnent une course de frappe courte et légère. Et cette exigence a visiblement été reproduite pour la souris : le clic a été fait pour être le plus silencieux possible, tout comme la molette qui permettra un scroll doux grâce à son revêtement en caoutchouc. Malgré tout, on doute du confort de la souris qui semble vraiment plate et petite : à l’usage, on se demande si le gain de place ne sacrifie pas un peu trop le confort.

Côté autonomie, Logitech promet que la souris peut tenir jusqu’à 18 mois et le clavier jusqu’à 36 mois avec des piles. Cette longévité est due à une mise en veille automatique des accessoires dès qu’ils ne sont pas utilisés. Logitech promet jusqu’à 10 mètres de portée grâce à son dongle de connexion.