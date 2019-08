Sony est une marque très présente dans les magasins, aussi bien dans l'électronique, que dans la musique, le cinéma ou les jeux vidéo. Mais savez-vous pourquoi l'entreprise porte ce nom ?

Sony, basé à Tokyo, est l’une des plus grandes multinationales au monde. Ses activités sont diverses : en plus de l’électronique grand public, on compte la production audiovisuelle (Sony Pictures), un label musical (Sony Music) et les jeux vidéo (Sony Entertainement).

C’est donc une marque ancrée dans notre quotidien tant nous avons l’habitude de voir le logo de Sony dans la plupart des magasins, à de multiples rayons. Sans compter que, pour toute une génération, l’affichage du losange orange « Sony Computer Entertainment » à l’allumage de la Playstation 1 rappelle de bons souvenirs et résonne comme quelque chose de culte.

Une histoire de prononciation

À l’origine, Sony ne portait pas ce nom et avait une identité visuelle différente. Lors de sa création en 1945, l’entreprise s’appelait Tokyo Tsushin Kenkyujo, avant d’être renommée un an plus tard Tokyo Tsushin Kogyo (ce qui signifie en français Corporation d’Ingénierie des Télécommunications de Tokyo). Elle était alors plus connue sous son « petit nom » de Totsuko.



Un bien joli nom, vous direz-vous. Mais très tôt, l’entreprise a des ambitions internationales et estime que les noms japonnais sont trop difficiles à prononcer pour les occidentaux. Le co-fondateur Akio Morita choisit alors Sony, comme contraction de deux mots : sonus, racine latine de « son » et de « sonique », ainsi que sonny, adjectif très utilisé aux États-Unis durant les années 1950 pour décrire de jeunes garçons dynamiques (« sonny boy »).

La référence au son est assez logique car, à cette époque, Totsuko se distingue non seulement dans les télécommunications nationales, mais aussi par la création de transistors et même de l’un des premiers magnétophones grand public. Quant à sonny, l’idée est tout simplement de véhiculer une image jeune et créative de la marque, en touchant le public américain. Le changement de nom devient officiel en 1958 et le logo actuel est créé dans la foulée (comme IBM, il n’a quasiment pas bougé depuis).

