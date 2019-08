Samsung est le premier à dégainer son smartphone flagship pour la fin d'année. On s'attend à ce que le Galaxy Note 10 place la barre très haut.

On sait à peu près tout des Galaxy Note 10 et Note 10+, flagships de fin d’année de Samsung qui n’ont pas échappé aux fuites. Pour l’officialisation en revanche, il faudra attendre ce soir. Traditionnellement, Samsung a convié la presse et les annonceurs pour présenter son gros smartphone petite tablette. Et, quelques années après l’affaire Galaxy Note 7, Samsung applique une recette maîtrisée et attendue : proposer un Galaxy S amélioré avec un stylet. Pas d’audace, mais la prise de risque ne leur a pas réussi.

Comment suivre la conférence ?

C’est tout simple.

Où ? Sur YouTu… eh non, sur le site officiel de Samsung !

Sur YouTu… eh non, sur le site officiel de Samsung ! Quand ? À 22 heures, heure de Paris, le 7 août 2019.

À 22 heures, heure de Paris, le 7 août 2019. Quoi ? Les Galaxy Note 10 et Note 10+.

Le plus gros des smartphones sera à n’en pas douter le clou du spectacle et celui qui ravira le plus les fans de la gamme, qui apprécient aller au-delà des tailles normales proposées par la concurrence. Les rumeurs évoquent un écran de 6,8 pouces, une batterie de 4 300 mAh et 12 Go de RAM. Bref, une bête de course qui repoussera à n’en pas douter les limites de la téléphonie intelligente sur Android. C’est tout ce qu’on attend de lui : relever le niveau pour faire bouger la concurrence.