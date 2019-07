En 2020, Sony promet le lancement d'un produit au fonctionnement aussi simple que ses promesses sont grandes : réguler la température ressentie par temps de canicule.

La canicule n’a qu’à bien se tenir, les entreprises de la tech sont là pour nous sauver ! Au Japon, Sony fait l’actualité grâce à l’objet innovant proposé par l’une des startups que le géant de l’électronique grand public propose : un climatiseur de poche. Au sens propre : contrairement aux arnaques au dropshipping qui revendent des petites boîtes inefficaces chinées sur AliExpress à 30 fois leur prix, le climatiseur de Sony se met littéralement dans une poche, dans un vêtement prévu à cet effet.

Mini-glacière

Et si nous osons l’italique sur climatiseur, c’est que l’objet de Sony ne fonctionne pas exactement comme un les machines qui réchauffent la planète et que l’on utilisera de plus en plus à mesure que la planète se réchauffe. Pour le dire vite, un climatiseur est une pompe à chaleur complexe, impliquant un liquide frigorigène. L’objet de Sony repose, lui, sur l’effet Peltier, décrivant le déplacement de chaleur en présence d’un courant électrique. Selon le courant qui circule dans la petite boîte de Sony, une plaque métallique sera froide et l’autre sera chaude. La plus proche du corps, placée sur la nuque, sera celle que l’utilisateur ressentira : il aura alors une sensation de froid ou de chaud. En résumé, c’est bien plus une glacière de poche qu’un mini-climatiseur.

Prévu pour une sortie avant les Jeux olympiques de Tokyo (mars 2020), l’objet pourrait aider bien des athlètes et des spectateurs à supporter la chaleur urbaine locale — cette semaine, par exemple, la météo prévoit des pics à 35 degrés. De plus, l’objet n’est pas onéreux : Sony compte le lancer à 12 600 yens, soit 105 euros environ. S’il fonctionne en pratique, cela peut donc être une bonne méthode pour réguler la température au niveau individuel sans consommer trop d’énergie — on parle d’un ressenti à 23 degrés Celsius quand la température extérieure est à 36 degrés Celsius. La variation totale de température est comprise entre -13 degrés et +8,3 degrés.

Malheureusement, l’énergie est tout de même au cœur du principal défaut de l’appareil. Le climatiseur, qui se contrôle par une application relayée en Bluetooth, n’a qu’une autonomie de deux heures. On voit donc tout de suite la limite : impossible de l’utiliser une journée complète en extérieur. D’après Engadget au Japon, la clientèle visée est « les business men en costume ». On pense donc que l’objet a été conçu pour les périodes de transit, entre deux zones climatisées.

Malgré ces quelques défauts, l’objet ne manque pas de piquer notre curiosité.