Vous n'avez toujours pas d'enceinte portable pour vous accompagner pendant les vacances ? La polyvalente BOOM 3 d'Ultimate Ears est disponible à seulement 86 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Amazon propose aujourd’hui une sympathique réduction sur la BOOM 3, l’enceinte portable milieu de gamme d’Ultimate Ears. Elle est proposée à 86,99 euros dans son amusant coloris rouge. Grâce à elle, votre cœur pourra faire boom.

La BOOM 3 est un compagnon de vacance idéal pour deux raisons. D’abord, elle est étanche, certifiée IP 67. Elle ne craindra donc pas les éclaboussures ou le sable, et elle peut même flotter sur l’eau (douce). Ensuite elle propose ce que la marque appelle le mode « Party Up » qui permet à plusieurs smartphones (ou ordinateurs) de se connecter à l’enceinte pour la piloter. Si vos amis sont respectueux, cela rendra la vie plus facile ; si ce n’est pas le cas, cela va créer de nombreux conflits. Les joies des vacances.

Pour ce qui est de l’audio l’UE BOOM 3 s’en sort bien avec un son équilibré, sans réelle signature, mais toutefois un joli travail sur le rendu des basses. UE vend également un son délivré à 360°, même si, en pratique ce n’est pas tout à fait le cas. L’ensemble n’en reste pas moins tout à fait correct niveau audio, même si des enceintes comme la SoundLink Mini II de Bose restent un peu au-dessus.

L’enceinte se recharge via MicroUSB, et vous pouvez également acheter un support de recharge séparément. L’autonomie annoncée par le constructeur est d’une quinzaine d’heures, on peut donc tranquillement tabler sur 10 heures d’utilisation effective. Elle mesure 7,3 x 7,3 x 18,4 cm pour poids un peu plus de 600 grammes. Notez qu’elle ne dispose pas d’entrée jack, la connexion se fait uniquement via Bluetooth.

Pourquoi recommande-t-on cette enceinte ?

Une enceinte polyvalente ;

Étanche pour les vacances ;

Un rapport qualité/prix imbattable avec cette promo.

L’UE BOOM 3 est disponible à 86 euros sur Amazon dans la limite des stocks disponibles, et uniquement sur le coloris rouge. Elle est également disponible en violet à 89 euros ou en noir à 92 euros.