Puisqu'Apple a décidé d'abandonner les ports USB-A sur toutes ses machines portables au profit de l'USB-C, investir dans un hub est indispensable. Procurez-vous le meilleur hub du marché, utilisé par la rédaction, à 33 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Apple a fait le choix de supprimer purement et simplement les ports USB A de ses MacBook au profit de l’USB-C… tout en ôtant au passage certaines sorties bien pratiques comme le HDMI. Il est donc un accessoire indispensable pour tous les possesseurs de MacBook, Air ou Pro : un hub / convertisseur USB-C vers A. Le hub HooToo est le meilleur d’entre eux et il est disponible aujourd’hui à 33,99 euros au lieu de 49 sur Amazon.

Si vous avez besoin d’un lecteur de cartes SD Si vous en avez besoin de lire des cartes SD, préférez ces modèles qui troquent l’Ethernet pour le lecteur SD. Comptez 30 euros pour la version 65W (MacBook, Air, Pro 13″) ou 35 pour la version 100W (MacBook Pro 15″) avec un coupon de réduction de 4 euros (appliqué lors du paiement).

HooToo a sorti plusieurs versions de son Hub, c’est celle avec un port RJ45 que nous vous proposons ici. Elle offre 3 ports USB A (3.0), un HDMI et un connecteur Ethernet Gigabit donc. Elle n’a pas de lecteur de carte SD, mais des versions en disposant sont également à tarif réduit (voir encadré). Le hub présente enfin un port USB C pour recharger votre ordinateur jusqu’à 100W. Il conviendra ainsi à tous les MacBook du marché, y compris les Pro 15 pouces, mais aussi les PC Windows ou les Chromebook utilisant ce connecteur. Les iPad Pro passés à l’USB C pourront aussi en profiter.

Il est important de noter que la sortie HDMI supporte la 4K à 30 images par secondes et non 60 ips. Ce n’est pas très grave pour un usage courant heureusement. Vous aurez en revanche 60 ips en Full HD. Cela ne l’empêche pas d’être un excellent hub, complet, robuste et parfaitement adapté au design de votre Mac puisque son châssis en aluminium est disponible en gris sidéral ou argent. Nous l’utilisons tous les jours à la rédaction et nous pouvons attester de sa qualité.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Un hub très complet ;

qui s’accorde parfaitement au design des MacBook ;

et qui convient d’ailleurs à tous les PC disposant d’USB-C.

Le Hub Hootoo 100W Ethernet 6 en 1 est disponible aujourd’hui sur Amazon dans le cadre d’une vente flash à 33 euros au lieu de 49. Les modèles CarteSD le sont à 30 euros (65W) et 35 (100W) avec un coupon de réduction de 4 euros, appliqué au moment du moment.