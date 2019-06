Quand je lui parle tout bas : « Ok Google, allume la lumière », je vois la vie en rose. Le kit de démarrage Philips Hue White and Colors est tombé sous la barre des 150 euros chez Amazon.

Le bon plan

Vous pouvez désormais trouver des dizaines d’ampoules connectées sur le marché, mais aucune n’égale les Philips Hue. Le kit de démarrage comprenant 3 ampoules, la télécommande et le pont Hue est disponible à 147 euros chez Amazon au lieu de 199 euros au lancement. Préférez l’original aux copies, surtout à moindre prix.

Comme son nom l’indique, le kit de démarrage Philips intègre tous les accessoires nécessaires pour se lancer dans l’écosystème Hue : 3 ampoules, l’interrupteur/variateur/télécommande pour les commandes basiques et enfin le pont Hue, le « cerveau » qui gouverne l’ensemble. Une fois l’ensemble paramétré, tout cela est pilotable via l’application dédiée. Hue fonctionne également avec Google Home/Google Assistant, Amazon Echo/Alexa et Homekit/Siri.

Ceci fait, on peut commencer à s’amuser. Les ampoules s’illuminent dans plus de 16 millions de nuances en fonction de vos envies ou de l’ambiance. Elle peuvent reprendre des effets lumineux de vos films, s’adapter à la musique et même vos jeux grâce à des partenariats avec Razer et Logitech. On peut par ailleurs programmer des routines pour par exemple se réveiller ou s’endormir avec une ambiance particulière. Les Hue peuvent également suivre le cycle du soleil automatiquement.

Sur l’aspect technique, il s’agit d’ampoules LED de 9,5 W et offrent tous les niveaux de luminosité jusqu’à 800 lumens. C’est l’équivalent d’environ 60W pour une ampoule à incandescence. Si vous allumez votre Hue en blanc, sachez que vous pourrez ajuster la température très facilement : de 2 700 Kelvin (tons chauds) à 4 000 kelvins (tons froids). Les ampoules ne se connectent pas au pont en Wi-Fi, mais grâce au protocole Zigbee qui consomme moins d’énergie en veille.

Elles se connectent sur un culot à vis large (E27), les plus répandus à ce jour. Il existe des adaptateurs si besoin.

Pourquoi recommande-t-on ce kit Hue ?

Un kit complet pour démarrer ;

La base pour installation domotique ;

Fonctionne avec tous les assistants vocaux.

