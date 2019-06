Bien souvent, les périphériques « gaming » sont simplement de bons produits rendus moches par des néons et une esthétique guerre du futur. Nouvel exemple avec la souris G903 de Logitech proposée à 87 euros au lieu 179 euros chez Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

La G903 de Logitech a d’abord été pensée pour les joueuses et les joueurs, mais c’est surtout une excellente souris sans-fil. Elle est aujourd’hui proposée à 87 euros sur Amazon avec le code promo « GAMINGWEEK19 », au lieu de 179 au moment de son lancement.

Parce que dans un marché du PC en berne, seul le segment « gaming » est en croissance, beaucoup de fabricants se sont engouffrés dans la brèche. Logitech a choisi de le faire en lançant sa marque Logitech G qui a rapidement acquis ses lettre de noblesses avec une astuce toute simple : faire de bons produits. C’est le cas de la souris sans-fil G903, appréciée pour sa vitesse et son confort tout en ayant le mérite d’être ambidextre puisque vous pouvez changer les boutons de la tranche.

Ajoutez un tapis à induction Logitech a prévu un accessoire assez sympa pour sa G903 : un tapis de souris à induction. En ajoutant un module à la souris, on peut la recharger via le tapis. Vous n’aurez ainsi plus jamais à la brancher. C’est plutôt très cool. Il est proposé à 118 euros sur Amazon.

Comme toutes les bonnes souris, elle dispose d’un capteur optique particulièrement précis et pouvant encaisser les accélérations les plus vives. Pratique pour jouer ou pour ne rater aucune cellule pendant le championnat du monde d’Excel. Sa liaison sans-fil se fait via Wi-Fi avec un dongle dédié et sa latence est quasi inexistante grâce à la technologie « Lightspeed » de Logitech. On trouve enfin deux boutons supplémentaires sur la tranche.

Elle brille également par sa légèreté : 110 grammes c’est peu, et cela convient aussi bien au jeu qu’à la bureautique. Si vous préférez les souris un peu plus lourdes, il est possible d’ajouter un poids de 10 grammes. Elle se recharge sur USB, et son autonomie annoncée est de 24h. Il enfin possible d’utiliser un tapis de souris qui permet de la recharger sans-fil (voir encadré).

Pourquoi aime-t-on cette souris ?

Complète et performante, tout simplement

Main gauche ou main droite : c’est ok

Presque à moitié prix par rapport au lancement

La Logitech G903 est disponible à 87 euros sur Amazon avec le code promo « GAMINGWEEK19 » au lieu de 179 lors de son lancement.