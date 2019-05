Asus a dévoilé un PC portable pour fêter ses 30 ans. Il est en cuir et arbore un logo en or. Heureusement, ce n'est pas le seul objet montré par le Taïwanais.

Pour ses 30 ans, Asus a décidé de sortir un objet inutile et sans aucune justification technologique. Dans un communiqué de presse envoyé le 27 mai 2019, le constructeur a levé le voile sur un PC qui ne fait pas dans la demi-mesure. Baptisé ZenBook Edition 30 ans, il associe deux matériaux qui n’ont aucun intérêt ni pour l’utilisateur, ni pour la planète : la peau d’un animal mort transformé sans raison en coque d’ordinateur et de l’or 18 carats.

De fait, ce ZenBook matérialise la notion de luxe — sinon de futilité — sur le marché des ordinateurs portables. Asus n’a pas annoncé la date de sortie ni le prix de son produit qui ne sera pas à portée de toutes les bourses. Il sera livré avec des accessoires idoines (dont une pochette en cuir et une souris blanche). Il intégrera un processeur Intel Core i7 de 8e génération et une carte graphique dédiée GeForce MX250.

Les autres annonces plus intéressantes

Outre ce PC à l’intérêt discutable, Asus a présenté une nouvelle gamme de ZenBook 13, 14, 15 pouces (ration d’écran de 95 %). Elle se distingue par l’introduction de la deuxième génération du ScreenPad, fameux écran tactile qui remplace le trackpad. Il offre une surface plus grande et une interface perfectionnée. Il y aura bien évidemment un grand choix de configurations au programme.

Mais la grosse révolution sera plutôt à aller chercher du côté du ZenBook Pro Duo, qui repousse les limites du ScreenPad. Ici, on parle d’un laptop associant deux écrans 4K : un OLED 15,6 pouces classique et un 14 pouces situé au-dessus du clavier (comme la Touch Bar des MacBook Pro). Ce choix de design audacieux déporte le trackpad sur la droite.

À quoi sert ce deuxième écran ? Il peut ajouter des outils de productivité dans certains logiciels, faire office d’extension pour l’écran principal ou encore devenir un deuxième vrai moniteur. Pour alimenter tout cela, on pourra choisir un Intel Core i9 de 9e génération et une carte graphique GeForce RTX 2060. Aucun tarif n’a été précisé et on se demande déjà quelle pourra être l’autonomie d’un tel engin. Une version plus compacte, limitée à une définition Full HD, a également été annoncée.

Pour terminer, Asus s’apprête à commercialiser deux nouveaux écrans USB-C. Il y a d’abord le ZenScreen Touch, un 15,6 pouces Full HD tactile conçu pour un usage nomade avec sa batterie de 7 800 mAh et sa béquille. Vient ensuite le ROG Strix XG17, un 17,3 pouces Full HD revendiquant un taux de rafraîchissement de 240 Hz et pensé pour un usage gaming. Lui aussi équipé d’une batterie de 7 800 mAh, il serait capable d’offrir une session de jeu de trois heures — même en 240 Hz.

