Si vous êtes à la recherche d'une solution efficace pour remplacer votre ancien disque dur, notez que le SSD PNY de 960 Go est aujourd'hui affiché à 99 euros sur Amazon et Cdiscount, contre 149 euros habituellement.

Depuis quelque temps maintenant, les SSD sont devenus bien plus abordables qu’auparavant. Pour exemple, la référence PNY CS900 en 960 Go est actuellement disponible à 99 euros sur Amazon et Cdiscount.

Compact, ce SSD au format 2,5 pouces peut facilement se loger à l’intérieur d’un PC ou d’un laptop (à l’exception des modèles plus fins comme les ultrabooks). Il profite d’une conception robuste pour résister aux chocs, ce qui est idéal pour conserver les diverses données stockées en toute sécurité, et surtout de manière prolongée.

Il propose une vitesse de lecture théorique à 550 Mo/s et une vitesse d’écriture allant au maximum jusqu’à 515 Mo/s. C’est le SSD idéal pour lancer Windows en quelques secondes au démarrage, pour exécuter rapidement les logiciels installés dessus, ou encore pour naviguer de manière plus fluide sur Internet via votre navigateur préféré.

Simple à installer, il est livré avec des instructions pour vous guider étape par étape à le configurer. De plus, notez qu’il bénéficie d’une garantie constructeur de 3 ans.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Compact et robuste,

Sa vitesse lecture/écriture très élevée,

Une garantie de 3 ans

Si vous n’avez pas besoin d’autant d’espace de stockage, notez que le SSD PNY — la même référence CS900 — en 480 Go est disponible à 44 euros sur Cdiscount avec le code promo 10voeu.