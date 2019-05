Il se murmure que la conférence inaugurale de la Google I/O sera plus grand public en 2019 que les années précédentes. Ne manquez aucune annonce en suivant ce keynote avec nous.

La Google I/O est un rassemblement au cours duquel le géant de Mountain View s’adresse aux développeuses et développeurs. Traditionnellement, la conférence inaugurale est à la fois plus prospective et plus grand public que les conférences qui suivent. C’est au cours de la Google I/O 2018 que Google avait par exemple présenté son IA qui passe des commandes ou prend des rendez-vous au téléphone à votre place. C’est aussi pendant cet événement que l’on peut apercevoir les évolutions à venir d’Android et de l’écosystème Google en général. Bref, c’est un des moments incontournables du calendrier de la tech.

Cette année, l’I/O se déroule quasi en même temps que la Build de Microsoft et presque un mois avant la WWDC de Google. Vous pouvez la regarder en direct sur YouTube, sur le lecteur ci-dessus ou ci-dessous.

Quoi ? La Google I/O.

La Google I/O. Quand ? À 19h et jusqu’à 21h, grosso modo, heure de Paris.

À 19h et jusqu’à 21h, grosso modo, heure de Paris. Où ? Ici, sur YouTube ou sur le site officiel.

Ici, sur YouTube ou sur le site officiel. Que verra-t-on ? Ce sera l’occasion de découvrir les Pixel 3a et Pixel 3a XL, mais aussi le futur d’Android dans les smartphones et les maisons

Cette année, on attend bien entendu Google au tournant côté matériel avec les Pixel 3a qui ne sont plus un secret pour personne. Mais il est possible que, côté logiciel, on ait l’occasion de belles surprises. Quoi qu’il en soit, vous trouverez toutes les actualités sur Numerama.