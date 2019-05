Avec son Redmi Go, Xiaomi lance un smartphone sous la barre des 100 euros.

À une époque où les téléphones haut de gamme se multiplient et dépassent les 1 000 euros, Xiaomi lance un smartphone sous la barre des 100 euros. Présenté dans un communiqué envoyé à la presse le 7 mai 2019, il se nomme Redmi Go et s’appuie sur le système d’exploitation Android Go.

Le Redmi Go s’adresse aux petits bourses et/ou à celles et ceux qui ne veulent pas dépenser plusieurs centaines d’euros dans un produit doté de fonctionnalités qu’ils n’utiliseraient pas. En bref, il s’agit d’un smartphone qui va à l’essentiel, toutefois équipé « de la meilleure technologie possible » dixit Xiaomi. Personne n’y croira.

Le smartphone plus qu’abordable

Le Redmi Go permet à Xiaomi d’inaugurer Android Go, une version allégée du système d’exploitation développé par Google, dans son catalogue. Basé sur Android 8.1 Oreo, il permet à des téléphones modestes de proposer une expérience agréable à défaut de faire tourner Fortnite.

Dans le détail, la fiche technique du Redmi Go associe :

Un écran LCD HD (720p) de 5 pouces (16:9) ;

Un processeur Qualcomm Snapdragon 425 ;

1 Go de RAM ;

Une batterie de 3 000 mAh

Un espace de stockage de 16 Go, extensible par microSD jusqu’à 128 Go.

Vous ne prendrez pas de très jolies photos avec ce produit, puisque son capteur situé au dos se limite à 8 mégapixels et celui pour les selfies ne grimpe qu’à 5 mégapixels. Bon point en revanche : le Redmi Go peut accueillir deux cartes SIM. Esthétiquement, il ressemble à un iPhone équipé d’un bouton Home. Au moins, il n’a ni encoche, ni trou dans l’écran, ni caméra pop-up.

Le Redmi Go est disponible en noir ou bleu sur le store Xiaomi au prix de 99,90 euros. On le trouvera aussi chez Bouygues Telecom.

Crédit photo de la une : Xiaomi Signaler une erreur dans le texte