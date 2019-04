Il n'y aura que des produits de qualité dans ces guides French Days par Numerama. Tout est testé et approuvé par la rédaction.

Qui a dit que les French Days étaient réservés aux French ? Pas Amazon. Le géant ne déploie pas l’artillerie lourde pour cette période de promotion qui ne porte pas son nom, mais propose une centaine de deals avec quelques offres qu’on ne trouve pas ailleurs — notamment sur les produits Microsoft. Nous avons séparé le bon grain de l’ivraie. Parce qu’on vous aime.

Oh et comme FrAndroid vous aime encore plus, vous pouvez avoir 10 € de réduction en plus dès 50 € d’achat avec le code FRENCHDAYS10

Apple AirPods (ancien modèle) — 149 euros

Véritables écouteurs sans-fil, les Apple AirPods ont créé à eux seuls un segment de marché. Parmi les fonctionnalités, on retrouve la compatibilité avec Siri, la détection automatique des oreilles, etc. Du côté de l’autonomie, comptez 5 heures de temps d’écoute, rechargeable directement dans le boîtier. Beaucoup copiés, pas encore égalés.

Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’utiliser le code promo FRENCHDAYS10.

Retrouvez les Apple AirPods sur Amazon à 149 euros FRENCHDAYS10

Casque Bose QC 35 II — 297 euros

Le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II est une véritable référence en matière d’audio, que ce soit au niveau de la qualité sonore que de l’efficacité de sa réduction de bruit. Le 2 reste une évolution mineure de l’ancien modèle, mais avec une meilleure autonomie et l’ajout de Google Assistant.

Casque Microsoft Surface — 299 €

Il est passé un peu inaperçu en France, mais le casque Surface de Microsoft se paie le luxe d’être élégant et bon. On vante les mérites de sa suppression de bruit, une belle restitution pour la musique, mais également un confort que la concurrence n’égale pas vraiment. Côté ergonomie, la surface tactile sur un écouteur permet de contrôler des options en quelques gestes. C’est aussi le casque préféré de Brandon. Et Brandon est cool. À 299 €, vous pouvez être aussi cool que lui.

Brosse à dent électrique Oral-B — 54 €

Si vous lisez Numerama point com, vous le savez, Oral-B fait tout pour complexifier sa gamme. Il faut retenir une chose quand on veut une brosse à dents électrique : acheter le meilleur moteur et pas les gadgets autour. Et pour cela, pas besoin d’investir un pognon de dingue. Vos dents vous remercieront.

Netgear Orbi x3 — 249 €

Là on parle : équiper une maison ou un grand appartement avec un réseau Wi-Fi décent peut être un vrai calvaire. Les Orbi de Netgear, en pack de 3 unités comme ici, sont la solution clefs en main idéale. Avec une base et deux amplificateurs mesh, vous aurez la possibilité de couvrir 375 m2, soit 37 appartements parisiens de taille normale. Ce sont les modèles que nous utilisons à la rédaction : testé et validé pour un usage intensif.

Gamme Echo — à partir de 24,99 €

Amazon qui ne profiterait pas d’une journée de promotion pour baisser le prix de sa gamme Echo ne serait pas Amazon. Comme nous ne sommes pas particulièrement fans de la qualité audio des enceintes Echo, nous vous conseillerions de partir sur l’Input, qui vous permet d’ajouter des fonctions connectées et Alexa à n’importe quel système Hi-Fi. À 25 €, c’est top. Le petit Echo Dot est à 34,99 €.

Pack Xbox One X — à partir de 389 €

Les Xbox One arrivent en fin de vie, mais le modèle X (rien à voir avec la voiture) reste une console haut de gamme, dotée d’un bon lecteur Blu-Ray. Elle est proposée en pack avec deux jeux pour les French Days, le tout en promo.

Microsoft Surface Pro 6 équipée — 979 €

La Surface Pro 6 est peut-être le meilleur ordinateur portable sous Windows 10 du moment. Élégante, polyvalente, puissante et suréquipée dans ce pack avec clavier, elle vous garantira des années de bons et loyaux services pour de la bureautique avancée ou du multimédia. En prime, le pack ajoute le stylet et la souris. Que demander de plus ?

Ultimate Ears Boom 3 — 129 €

La meilleure enceinte portable du marché. Maintenant à 129 €. Oui ça sonne comme une bande-annonce pour un blockbuster nul, mais on n’a pas grand chose à dire de plus que cela. C’est une enceinte portable qui envoie du lourd et a écrasé la concurrence.