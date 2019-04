Zelectric met en vente l'un de ses modèles uniques de Coccinelle électrique.

La Coccinelle de Volkswagen est l’une des voitures les plus iconiques de tous les temps. Difficile de ne pas la repérer de loin quand elle arpente les rues contemporaines, au milieu de voitures qui se ressemblent à peu près toutes. Saviez-vous qu’il était possible de combiner le plaisir de conduire cette voiture vintage et l’assurance d’avoir une motorisation neuve et propre ? L’entreprise Zelectric, qui convertit des voitures anciennes à motorisation thermique en véhicules électriques, a proposé sa vision de la Coccinelle de 1958.

Ces modèles uniques doivent beaucoup au travail des ingénieurs passionnés qui refont grosso modo toute la motorisation… et à Tesla. Le constructeur américain n’y est pour rien dans ces conversions, mais ce sont ses moteurs et ses blocs batterie qui sont utilisés pour transformer les vieux véhicules. Bien entendu, vous n’aurez pas l’autonomie d’une Model S dans cette VW, ni la puissance de la berline de Tesla. Mais vous aurez un véhicule capable de faire 100 km et embarquant un moteur de 102 chevaux, ce qui, vu le poids de la bête, devrait vous assurer une bonne patate au volant (il est trois fois plus puissant que l’original).

Sur le site Omaze, Zelectric propose de la faire gagner. Les bénéfices reviendront à la Planetary Society, association que les amoureux de l’espace connaissent bien : fondée par Carl Sagan en personne, elle a pour mission de promouvoir l’astronomie et l’exploration spatiale. Bien entendu, c’est un modèle unique.

Pour voir tous les véhicules Zelectric en vente, c’est par ici.