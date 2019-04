Amazon propose aujourd'hui le deal idéal pour étendre la capacité de stockage de votre Nintendo Switch à moindres frais. On trouve la carte microSD SanDisk Ultra 64 Go à 10 euros et la carte microSD SanDisk Ultra 128 Go à 20 euros.

Le bon plan Si la mémoire interne — limitée à 32 Go — de votre Nintendo Switch n’est pas suffisante pour accueillir l’ensemble de vos héros virtuels préférés, une microSD devient alors plus que nécessaire pour éviter d’installer/désinstaller constamment vos jeux achetés sur l’eShop. Heureusement, les cartes SanDisk Ultra sont aujourd’hui en promotion sur Amazon : 64 Go pour 10 euros et 128 Go pour 20 euros. Ces cartes microSD possèdent une vitesse de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s. Avec leur certification A1, elles permettent de charger plus efficacement les applications installées dessus. Elles représentent donc la solution parfaite pour augmenter l’espace de stockage d’un smartphone, d’une tablette, ou même d’une Nintendo Switch. Toutefois, ce n’est pas le seul avantage de la gamme SanDisk Ultra. Avec leur classe 10, elles offrent également la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en 4K depuis un smartphone ou un appareil photo, et de les visionner dans les meilleures conditions sur un écran compatible. Notez d’ailleurs que seule la carte microSD d’une capacité de 64 Go est livrée avec un adaptateur SD, ce qui permet de faciliter les transferts de vos fichiers vers un ordinateur, ou pour tout simplement l’insérer dans un appareil photo. Pourquoi aime-t-on ces microSD ? Pour la vitesse de transfert élevée

Elles sont certifiées A1 pour éviter les ralentissements avec les applications installées

Mais aussi classe 10 pour l’enregistrement/lecture de vidéos 4K La carte microSD SanDisk Ultra de 64 Go est aujourd’hui disponible à 10 euros (au lieu de 19,99 euros) et la carte microSD SanDisk Ultra 128 Go à 20 euros (au lieu de 37,99 euros). Retrouvez la microSD Sandisk Ultra 64 Go à 10 euros Retrouvez la microSD Sandisk Ultra 128 Go à 20 euros

