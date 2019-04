Nous sommes à la mi-avril et vous avez sûrement déjà commencé à organiser vos vacances pour l’été prochain. Si vous vous rendez à l’étranger, il est possible de faire des économies sur le transport et l’hébergement en utilisant simplement un VPN. Des économies qui peuvent aller en moyenne de 10 à 30 % par rapport aux prix habituels. Voici comment faire, exemples concrets à l’appui.

On ne revient pas sur le fonctionnement des VPN et leurs nombreuses utilités. S’ils permettent avant tout de protéger sa vie privée en déplaçant sa connexion dans un autre pays ou de contourner les géoblocages (des sites de SVOD, pour ne citer qu’eux), ils peuvent aussi permettre de réaliser des économies sur ses vacances.

Un VPN pour changer de pays et pour modifier les prix

Comment ? Tout simplement en comparant les prix en se géolocalisant dans des pays différents. Un VPN comme NordVPN, par exemple, dispose de plus de 5 000 serveurs répartis dans 60 pays à travers le monde. Ce qui permet de comparer les prix de billets d’avion, de location de voiture ou d’hébergement en changeant virtuellement de pays. Il est par exemple très avantageux de se localiser aux États-Unis, au lieu de la France, pour faire baisser le prix de son billet d’avion.

Une économie de 760 euros sur un aller-retour à Los Angeles

Prenons un exemple concret. Nous avons sélectionné un aller-retour Paris Los Angeles sur Expedia au beau milieu du mois de juin. Pour cet aller-retour, nous avons pris des conditions réalistes de départ en vacances : le départ s’effectue depuis Paris un samedi et le retour est prévu deux semaines plus tard, à des horaires acceptables et surtout avec une valise de 23 kg par passager en soute.

Sur le site d’Expedia.fr, cet aller-retour coûte 2 312,68 euros pour deux personnes. Pour faire baisser les prix, nous avons alors utilisé NordVPN en nous connectant sur un serveur situé aux États-Unis. En se connectant à la version américaine d’Expedia et en utilisant le VPN, le tarif pour ce même vol, aux mêmes horaires et avec la même compagnie passe alors à 1 747,26 dollars, soit 1 548 euros environ. Une différence de 764 euros.

Attention toutefois, pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire d’effacer tous ses cookies (quand bien même les comparateurs de prix de billets d’avion ne les utilisent pas pour gonfler leurs tarifs, la tarification des billets d’avion est une véritable science qui répond à de nombreux critères), de changer de navigateur et surtout de prendre le temps d’éplucher une par une les offres les plus intéressantes pour comparer ensuite les prix sur plusieurs territoires différents avec un VPN. Les territoires comme les États-Unis, la Russie ou les pays de l’Est sont souvent les plus avantageux lorsqu’il s’agit de réserver un vol ou un hôtel.

Prendre le temps de comparer les prix, territoire par territoire

D’après nos tests, une réduction aussi importante se révèle toutefois assez rare. La plupart du temps, les économies se comptent en dizaines d’euros, parfois en centaines. Et ces réductions dépendent également des plateformes de ventes des billets d’avion. Sur Google Flight, les prix s’avèrent relativement stables, même derrière un VPN. Sur Expedia, il est plus simple de les faire varier, mais le site propose parfois de nouvelles compagnies aériennes, plus ou moins chères, en fonction de la localisation de la connexion VPN.

Cette technique est par ailleurs valable aussi bien pour la location de voiture ou de réservations d’hôtel voire de train. Tous ces services ont pour point commun d’enregistrer le profil des visiteurs sur leur site (est-ce la première fois qu’ils se connectent sur le site, depuis quel navigateur, quelle est leur localisation, ce trajet est-il plus fréquenté par des touristes des hommes ou femmes d’affaires, etc.) à travers diverses techniques. Faire des recherches avec une nouvelle adresse IP avec un VPN et un navigateur débarrassé de ses cookies permet bien souvent de remettre les compteurs à zéro.

NordVPN, un VPN avec plus de 5 000 serveurs dans 60 pays différents

NordVPN est l’un des meilleurs VPN pour effectuer des réservations en ligne et faire des économies sur ses vacances. Ses serveurs sont nombreux et le fait qu’il permet de se localiser dans plus de 60 pays à travers le monde permet facilement de changer d’IP pour réserver sereinement ses billets d’avion.

Ce n’est d’ailleurs pas la moindre de ses qualités. NordVPN permet également de profiter de tous les avantages d’un VPN premium : rapidité de la connexion, possibilité d’accéder au catalogue américain de Netflix ou encore possibilité de télécharger des fichiers en peer to peer. C’est un service premium, recommandé par nos confrères de FrAndroid dans leur comparateur de VPN. NordVPN est disponible à partir de 2,62 euros par mois en prenant un abonnement de trois ans, ce qui revient au total à 94,54 euros.