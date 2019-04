En mettant à jour la section « Maison Connectée » de son store, Google a accidentellement dévoilé un nouvel écran connecté : le Nest Hub Max.

Les cadres numériques qui pullulent en ce moment semblent avoir attiré l’attention de Google. Après avoir présenté le Google Home Hub en octobre dernier, la firme a révélé par erreur l’arrivée prochaine d’un nouvel écran connecté : le Nest Hub Max. En mettant à jour la catégorie « Maison Connectée » de son magasin en ligne le 29 mars 2019, Google a laissé échapper une image annonçant le futur produit créé par sa filiale Nest. La publication a été retirée depuis, mais Android Police a eu le temps de sauvegarder quelques illustrations.

Le site montre trois images donnant des informations différentes concernant le nouvel appareil. On apprend ainsi que son écran est en haute définition, qu’il atteint les 10 pouces (contre 7 pouces pour le Google Home Hub) et qu’il est doté de haut-parleurs stéréo, mais ce ne sont pas là ses principaux atouts. Le nouvel écran connecté embarque en effet une caméra qui doit permettre de « garder un œil sur son foyer » et « passer des appels vidéo avec Duo. »

Google face à la concurrence

L’ajout d’une caméra peut sembler anodin, mais cette nouveauté fait en réalité du Nest Hub Max un concurrent sérieux pour d’autres produits. On pense notamment au Portal de Facebook et à l’Echo Show d’Amazon. Les assistants vocaux dotés d’un écran et permettant de passer des appels vidéo sont à la mode ces derniers temps, et il sera donc difficile de se démarquer. Google peut tout de même compter sur un environnement connecté déjà très avancé grâce à son Google Assistant, disponible sur de nombreuses machines, et à la gamme Nest, qui inclut des sonnettes, caméras et des détecteurs en tout genre.

Il reste encore beaucoup de zones d’ombre autour du Nest Hub Max. On ne connaît ni son prix, ni sa date de sortie, ni même ses fonctionnalités exactes. Google n’a pas commenté la récente fuite, et rien n’indique pour l’instant qu’une annonce officielle du nouveau produit sera faite dans un futur proche.