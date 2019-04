Beats a annoncé les Powerbeats Pro, ses premiers écouteurs vraiment sans fil qui partagent beaucoup avec les AirPods.

Quelques jours après l’officialisation surprise des AirPods de deuxième génération, Beats, marque appartenant à Apple, annonce les Powerbeats Pro. Présenté dans un communiqué publié le 3 avril 2019 et déjà inclus dans le catalogue en ligne, ces écouteurs ont la particularité d’être vraiment sans fil. Les fans de Beats peuvent donc souffler : oui, ce fil disgracieux qui reliait autrefois les deux oreillettes Bluetooth a disparu.

Les Powerbeats Pro partagent beaucoup avec les AirPods. Ils s’appuient sur la même puce H1, qui permet un lien privilégié avec les produits Apple et la commande vocale ‘Dis Siri’ pour solliciter l’assistant vocal. Ils se distinguent des écouteurs d’Apple par leur design et leur fibre sportive.

Les Powerbeats Pro seront vendus 249,95 euros. La date de sortie précise n’a pas été communiquée. Ils seront disponibles en 4 coloris (crème, noir, bleu profond et vert bouteille).

Les écouteurs des sportifs ?

Parce qu’ils font le tour de l’oreille et qu’ils sont livrés avec quatre embouts, les Powerbeats Pro sont susceptibles d’offrir plus de confort et une meilleure tenue pendant l’effort. Ils sont aussi annoncés avec une résistance forte à l’eau et à la transpiration. Par rapport au Powerbeats 3, ceux avec un fil susceptible de gêner certains mouvements, ils sont plus petits (- 23 %) et légers (- 17 %).

Bien que Siri soit de la partie, Beats a pensé à intégrer des boutons physiques pour gérer le volume et passer à la chanson suivante. Sur ce point, il a opté pour une solution symétrique, signifiant que les oreillettes gauche comme droite sont logées à la même enseigne. En revanche, il n’y a pas de bouton d’allumage. Comme les AirPods, les Powerbeats Pro se réveillent quand ils sortent de leur boîtier de recharge. Pendant l’utilisation, retirer l’un des deux écouteurs mettra la musique en pause.

Du côté de l’autonomie, Beats promet jusqu’à 9 heures d’écoute en une seule charge et un total de 24 heures grâce au boîtier, hélas incompatible avec la recharge sans fil (il est alimenté par un port Lightning). Grâce à la technologie Fast Fuel, on peut récupérer 1h30 de batterie avec seulement 5 minutes de recharge.

Tableau comparatif avec les AirPods

AirPods 1 AirPods 2 Powerbeats Pro Puce W1 H1 H1 ‘Dis Siri’ Non Oui Oui Recharge sans fil Oui, en option à 89 € Oui Non Autonomie 5 heures (24 heures avec boîtier) 5 heures (24 heures avec boîtier) 9 heures (24 heures avec boîtier) Coloris disponibles 1 1 4 Prix NC 229 € 249,95 €

