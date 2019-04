Facebook annonce une option qui explique les raisons pour lesquelles vous voyez telle ou telle publication sur votre mur.

Facebook joue (un peu) la carte de la transparence. Désormais, grâce à une nouvelle option qui a été officialisée dimanche 31 mars, un internaute inscrit sur la plateforme peut visualiser les raisons pour lesquelles telle ou telle publication apparaît sur son fil d’actualité. Le réseau social américain a développé un outil qui traduit en effet dans un langage intelligible ce que fait son algorithme.

Celui-ci prend notamment en compte les liens d’amitié et leur ancienneté, mais aussi les groupes dans lesquels l’internaute est inscrit, les précédentes interactions avec l’auteur de la publication qui apparaît sur le mur (si vous aimez beaucoup ses contenus, les prochains seront davantage montrés), les interactions survenues sur des publications du même type, la notoriété du post auprès d’autres membres et d’autres groupes, et divers autres signaux qui entrent en ligne de compte.

Gérer son fil d’actualité

« Nous vous présentons [cette fonctionnalité] pour vous aider à mieux comprendre et à contrôler plus facilement ce que vous voyez des amis, des pages et des groupes dans votre fil d’actualité. C’est la première fois que nous construisons des informations sur la façon dont le classement fonctionne directement dans l’application », écrit Ramya Sethuraman, responsable produit chez Facebook.

Cette information est accessible en cliquant sur les points de suspension qui se trouvent à droite de chaque publication. Cependant, elle ne semble pas encore déployée sur la version web du réseau social, que l’affichage soit en anglais ou en français. Elle ne paraît pas non plus encore généralisée sur mobile : l’application sur Android ne propose pas encore de profiter de ce réglage.

L’outil proposé par Facebook propose également d’accéder à des commandes dans le cas où la publication ne vous plait pas : vous pouvez par exemple vous retirer d’un groupe sur Facebook ou ne plus suivre les actualités d’un proche (sans pour autant rompre le lien d’amitié sur le réseau social) afin d’envoyer des signaux à l’algorithme du site pour qu’il vous envoie moins de contenu de ce type.

Des efforts de transparence

L’annonce de Facebook survient deux mois après une décision similaire pour la publicité. L’outil n’est pas nouveau — il existe depuis 2014 — mais il a été progressivement amélioré pour renseigner davantage les internautes qui sont exposés à telle ou telle annonce. Et ainsi leur permettre de les personnaliser (mais pas d’y échapper ; le modèle économique de Facebook fondé sur la publicité ne le permet pas).

Les mesures de transparence de Facebook participent à l’effort du groupe pour redorer son blason, terni par des scandales de manipulation des foules, à travers des campagnes de désinformation, et des dérives dans l’exploitation des données personnelles, à l’image de l’affaire Cambridge Analytica. Mais aussi de poursuivre un travail d’accompagnement des utilisateurs et des entreprises plus ancien, notamment matérialisé par FAIR, le TTC Labs et les promotions du Startup Garage.

Des efforts de transparence bienvenus, mais limités : pas question, par exemple, de relever les entrailles du site, comme ses algorithmes, qui sont pour l’entreprise un véritable secret industriel.