Par erreur, Google a malencontreusement affiché les coordonnées d’un restaurant aux personnes à la recherche d’informations sur son siège britannique. Pendant quatre ans, près de 300 personnes ont appelé le propriétaire du restaurant chaque semaine.

Dans le journal britannique The Guardian, on trouve un témoignage amusant en ce 1er aout 2024. Dans la section « Consumer champions », où The Guardian répond aux demandes de ses lecteurs, la journaliste Zoe Wood indique avoir reçu un courrier d’un restaurateur londonien agacé d’être confondu avec Google.

Pour cause, quand on tape « comment contacter Google au Royaume-Uni » sur le moteur de recherche, Google affiche son numéro de téléphone et son adresse postale… Un bug insupportable pour le restaurateur, qui reçoit 300 appels erronés par semaine, a plus de 130 messages vocaux en attente et se dit anxieux à chaque fois qu’il décroche.

Un drôle de bug que Google a mis quatre ans à corriger

Que s’est-il passé ? Il s’agit sans le moindre doute d’un bug causé par une erreur de référencement, qui a conduit Google à afficher les mauvaises informations sur cette requête populaire.

Ce qui est étonnant ici est qu’il ne s’agit pas d’un problème de quelques jours, mais d’un problème qui a duré quatre ans. « Je me sens obligé de répondre à chaque appel parce qu’il s’agit peut-être d’un client potentiel. Cette situation me fatigue, m’angoisse et transforme la gestion de mon entreprise en cauchemar. J’ai tenté à plusieurs reprises de contacter Google, mais personne ne m’a jamais répondu » indique le restaurateur au Guardian.

La requête ne montre plus de restaurant. // Source : Capture Numerama

Pour son article, la journaliste Zoe Wood a contacté Google à plusieurs reprises. L’entreprise lui a d’abord répondu qu’il fallait faire un signalement en bas des recherches, ce qui n’a rien changé, puis a accepté d’ouvrir une enquête en réponse à la journaliste.

Après quelques jours, Google a enfin réglé le problème : « Nous avons analysé le problème conformément à nos politiques de recherche et pris des mesures. Nous pouvons confirmer que ce numéro de téléphone n’apparaîtra plus pour cette requête » écrit-elle au Guardian. La journaliste termine son article en pointant l’absence d’excuses de l’entreprise, mais se dit soulagée d’avoir pu aider le restaurateur.

Où trouver le fameux restaurant à Londres ? Malheureusement, The Guardian ne le dit pas. Puisque Google a bien fait le travail, il est désormais impossible de tomber sur ses coordonnées avec les fameuses requêtes. Dommage, on aurait adoré déjeuner chez lui.

