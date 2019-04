Sans faire d'annonce, Microsoft a actualisé les composants de son Surface Book 2 13,5 pouces. L'ordinateur portable embarque notamment le dernier processeur I5 d'Intel.

Sans prévenir, Microsoft a proposé une évolution du Surface Book 2. Ce dimanche 31 mars, la firme de Redmond a modifié la page de configuration de son ordinateur portable. En sélectionnant la version 13,5 pouces, il est maintenant possible d’y inclure un processeur Intel Core I5 de 8ème génération. La version 15 pouces reste obligatoirement équipée d’un Intel Core I7, lui aussi de 8ème génération.

Sur sa page, Microsoft propose la même définition pour le deux génération de l’I5 : « Parfait pour retoucher des photos, regarder des vidéos et créer des rapports ou des présentations. » La nouvelle version doit évidemment proposer de meilleures performances, sans pour autant révolutionner l’utilisation de l’ordinateur portable.

Comme le premier modèle de Surface Book 2, le nouveau est doté de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM. Côté prix par contre, il coûte 1 769 euros contre 1 489 euros en choisissant le processeur de 7ème génération.

La gamme Surface à l’honneur

Le Book 2 a été mis à jour très discrètement, mais la gamme Surface aura bientôt droit au feu des projecteurs. Selon The Verge, Microsoft organise un événement à New York le 17 avril prochain pour présenter le nouveau modèle du Surface Hub 2, son tableau interactif. Depuis la première apparition de son produit en septembre 2018, la marque promet des nouveautés au cours du second trimestre 2019.

Cette présentation devrait détailler le prix de l’appareil et sa disponibilité, mais aussi les résultats de la collaboration avec Steelcase. L’entreprise spécialisée dans le mobilier est associée à la firme de Redmond, comme l’indique l’invitation à l’événement : « Microsoft et Steelcase vous invitent à expérimenter de nouvelles façon de travailler ensemble. » Le Surface Hub 2 devrait donc inclure quelques accessoires et s’intégrer au mobilier. Rendez-vous dans un peu plus de deux semaines pour en savoir plus.