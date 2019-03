Vous pouvez désormais configurer l'action liée à un swipe sur Gmail pour iOS.

La plupart des gens hausseront un sourcil perplexe, mais celles et ceux qui utilisent la version de Gmail sur iPhone pour traiter rapidement leurs messages devraient avoir un sourire béat : les swipes sur les mails non lus dans la liste de mail peuvent désormais être configurés à d’autres actions. Jusqu’à aujourd’hui, il était seulement possible de glisser un doigt sur un mail pour le supprimer ou l’archiver. Avec la mise à jour du 28 mars de l’application, vous pourrez :

Archiver

Supprimer

Marquer comme lu / non lu

Snoozer (Gmail vous remettra le mail en non lu après un laps de temps)

Déplacer vers un dossier

Ces actions peuvent être configurées directement depuis l’application iOS, dans les réglages d’un compte (chaque compte peut avoir son action par défaut). En français, elle se trouve sous l’onglet Général, puis Action pour les messages traités. C’est ici que vous pourrez choisir l’action à déclencher.

Swoop these new swiping actions in Gmail on iOS : 1) Archive

2) Delete

3) Mark as read/unread

4) Move to

5) Snoozehttps://t.co/bvn766Ae7i pic.twitter.com/mVyVlLjx4s — Gmail (@gmail) March 28, 2019

Si vous ne voyez pas encore la fonctionnalité dans votre Gmail, pas de panique : Google a annoncé qu’elle serait déployée sous 15 jours à compter du 28 mars 2019 pour les comptes ayant accès aux nouvelles fonctionnalités rapidement et sous un peu plus de 15 jours pour tous les autres. Cette mise à jour fait partie d’un grand plan pour porter les fonctionnalités les plus populaires d’Inbox vers Gmail, le service expérimental de Google étant voué à une mort prochaine.

