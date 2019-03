Avec le Matebook D, Huawei propose un laptop avec des performances élevées et des fonctionnalités originales (comme le capteur d'empreintes), tout en étant abordable. Le modèle 14 pouces est aujourd'hui disponible à 599 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Fin, élégant, mais surtout performant, le Huawei Matebook D affiche aujourd’hui un rapport qualité/prix très intéressant. Avec 200 euros de moins sur la facture, l’alternative au MacBook Air d’Apple descend à 599 euros sur Amazon, au lieu de 799 euros.

Légèrement similaire à l’Apple Macbook Air, le Huawei Matebook D propose lui aussi un design tout en finesse. Très léger, son côté compact lui permet également d’être facilement transportable lors des déplacements.

Il intègre un bel écran Full HD de 14 pouces avec des bordures particulièrement fines sur les côtés. Il embarque un système son (compatible Dolby Atmos) plutôt convaincant pour un PC portable, avec quatre haut-parleurs sur les côtés du clavier. Sur le coin supérieur droit, vous trouverez d’ailleurs un capteur d’empreintes pour le déverrouiller simplement et rapidement.

Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 2500U cadencé de 2 GHz à 3.6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Vega 8 et 8 Go de mémoire vive : une configuration idéale pour la bureautique, mais aussi pour jouer aux jeux vidéo. De plus, son SSD de 256 Go permet de stocker de nombreux logiciels, tout en augmentant leur rapidité d’exécution.

Son point fort vient surtout de son autonomie et son système de charge rapide en USB-C : il tient jusqu’à 7 heures en lecture de vidéo et jusqu’à 9,5 heures grâce au mode économie d’énergie Huawei IA.

Pourquoi recommande-t-on ce laptop ?

Le système son compatible Dolby Atmos

Le capteur d’empreintes pratique

Les performances élevées

L’autonomie confortable et la recharge via USB-C

Le Huawei Matebook D est aujourd’hui disponible à 599 euros sur Amazon, contre 799 euros habituellement.