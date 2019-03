Black Shark, marque gaming de Xiaomi, a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau smartphone consacré au jeu sur mobile : le Black Shark 2.

La gamme Black Shark de Xiaomi fait partie des rares à consacrer la majorité des ressources du smartphone au jeu vidéo sous Android — l’iPhone étant par essence une machine de compétition pour tous les jeux vidéo mobiles, qui possèdent une version dédiée et optimisée. À l’exception d’Asus (avec le ROG) et de la gamme Razer Phone, le constructeur n’a pas beaucoup de concurrents et il en profite. Ce lundi 18 mars, la société a annoncé la disponibilité immédiate en Chine de son nouvel appareil, le Black Shark 2. Il est décrit comme « le meilleur gaming phone disponible sur le marché. » On attendra de le tester pour le confirmer, mais les caractéristiques annoncées font dans la surenchère.

Comme on pouvait s’y attendre avec un smartphone consacré aux jeux vidéo, Xiaomi Black Shark a surtout travaillé sur la puissance et la vitesse de l’appareil. Il embarque donc un processeur Qualcomm Snapdragon 855 et jusqu’à 12 Go de RAM. Son écran AMOLED affiche une latence record de 43,5 ms. Le Black Shark 2 peut enfin compter sur un système de refroidissement liquide afin d’éviter la surchauffe qui augmente rapidement la consommation de la batterie.

Le Black Shark 2 compte d’autres fonctionnalités consacrées aux joueurs. Entre autres : un système de vibration (en cas de tirs par exemple), une adaptation de l’écran à la luminosité de la pièce, trois micros et bien sûr un système de lumières sur la coque qui s’adapte à votre activité.

Une inspiration évidente de la Nintendo Switch

Au-delà des capacités de son smartphone, la firme « innove » avec ses manettes. En plus de pouvoir se « clipser » de chaque côté de la machine, elles peuvent être attachées ensemble pour former un seul contrôleur. Avec un port HDMI, on peut également brancher l’appareil sur sa télévision pour jouer sur un plus grand écran. En bref, Black Shark a repris le concept de base de la Nintendo Switch pour l’appliquer sur son smartphone.

Le Black Shark 2 est déjà disponible en Chine, mais son arrivée dans d’autres pays n’a pas été annoncée. Concernant les prix de ses différentes versions, ils ont uniquement été donnés en yuans. Voici donc une estimation en euros :

6 Gb + 128 Gb : 420,29 euros (3 199 yuans)

6 Gb + 128 Gb : 459,77 euros (3 499 yuans)

6 Gb + 256 Gb : 499,20 euros (3 799 yuans)

12 Gb + 256 Gb : 551,76 euros (4 199 yuans)