Les aspirateurs de la gamme Dyson V7 sont réputés pour leur qualité, mais surtout pour leur praticité et leur efficacité au quotidien. Intéressés ? Le modèle Cord Free est affiché à 279 euros chez une poignée de revendeurs. Une aubaine.

Pour le ménage de printemps qui approche, le Dyson V7 Cord Free sera votre meilleur compagnon. Cette arme redoutable contre la poussière est proposée à 279 euros sur Darty, fnac.com et Boulanger.

Le Dyson V7 Cord Free est un aspirateur qui prend la forme d’un balai, ce qui lui permet de prendre moins de place qu’un aspirateur traditionnel. Sa station d’accueil à fixer au mur est d’ailleurs très pratique pour le ranger et le recharger en toute simplicité.

Équipé d’un moteur Dyson V7 puissant et d’un rouleau de nettoyage optimisé pour les sols durs, il permet d’aspirer facilement les débris et les poussières fines. Il intègre d’ailleurs un mode de puissance maximum qui augmente sa force d’aspiration pendant 6 minutes, tout ça dans le but de venir à bout des tâches plus difficiles. Il peut également se transformer en aspirateur à main pour accéder aux endroits difficiles, mais aussi atteindre facilement le plafond pour nettoyer les toiles d’araignée qui traînent.

Il dispose d’une autonomie de 30 minutes et est livré avec un accessoire deux en un, une brosse à entraînement direct et une station d’accueil.

Facile à utiliser au quotidien

La station d’accueil pratique

Son mode puissance maximum

L’aspirateur Dyson V7 Cord Free est aujourd’hui disponible à 279 euros sur Darty, fnac.com et Boulanger.