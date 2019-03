Le web fête ses 30 ans ce 12 mars 2019. Et son fondateur vous invite à raconter votre histoire avec son invention.

Le web fête ses 30 ans ce 12 mars 2019. Trente ans d’une histoire mal connue pour un système qui est souvent confondu avec Internet. Il existe bien des chronologies qui retracent les grandes dates depuis la publication du tout premier document formel décrivant une méthode permettant de relier des pages par des liens hypertextes, mais elles s’avèrent peu parlantes pour le grand public.

D’ailleurs, l’histoire du web n’est-elle pas avant tout l’histoire des internautes ? C’est peut-être pour cela que la World Wide Web Foundation, qui a été fondée en 2009 par Tim Berners-Lee, celui à qui l’on doit les premiers travaux scientifiques qui ont permis de mettre au point le web, lance ce jour un projet collaboratif sur l’histoire du web. De votre web.

« Nous aimerions que vous nous fassiez part de vos meilleurs moments web. Il peut s’agir de jalons personnels, de la façon dont le web a changé le monde, de sites web que vous avez aimés ou de mèmes que vous n’avez cessé de partager », écrit la WWW Foundation. Cela peut être votre premier tweet, l’affaire Cambridge Analytica, le lancement de l’iPhone, le Printemps Arabe ou bien grumpy cat.

Pour contribuer, la WWW Foundation recommande de passer par Twitter en utilisant les deux mots-clés #Web30 #ForTheWeb dans vos messages. Celui lui permettra de plus aisément retrouver toutes les contributions, en les rassemblant directement sur le site communautaire. Elle recommande aussi d’utiliser le format « À l’année xxxx, < votre message > #Web30 #ForTheWeb » .

Pour sa part, la WWW Foundation va faire de même, du 12 au 13 mars, au rythme d’un tweet par heure, chaque heure représentant une année entre 1989 et 2019. « À chaque heure consécutive, il y aura des messages de fondateurs, d’influenceurs, de marques, d’inventeurs et d’activistes du monde entier, rappelant un moment significatif de l’histoire du web ».

In 1990, I coded up the foundational technologies for the World Wide Web.

To celebrate the web’s 30th birthday, will you add to a crowdsourced Twitter timeline of the web’s milestone moments ? https://t.co/7sGBdFyE6Q#Web30 #ForTheWeb pic.twitter.com/AzfjmpvZYX

— Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 12, 2019