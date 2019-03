Red ne semble plus développer un module caméra pro pour son Hydrogen One. Dommage.

Qui se souvient du Hydrogen One de Red ? Le smartphone holographique, qui est loin d’avoir convaincu malgré son prix exorbitant, refait parler de lui aujourd’hui. Comme l’a observé un membre des forums Reddit le 11 mars 2019, le fabricant a retiré la mention d’un module caméra additionnel de son site internet.

« Le module caméra devait être lancé en 2019 et était fréquemment cité comme l’unique raison de posséder un Hydrogen, étant donné que les capteurs principaux du téléphone sont mauvais », s’agace l’internaute.

Adieu la modularité sur l’Hydrogen One ?

Au moment de l’annonce de son Hydrogen One, Red vantait le caractère modulable de son engin. Ainsi comptait-il lancer plusieurs accessoires pouvant améliorer les performances. Red évoquait : une batterie additionnelle pour gonfler l’autonomie, du stockage en plus ou un nouveau dispositif pour capturer des photos et des vidéos.

Cette spécificité faisait partie des rares points forts de l’Hydrogen One. Dans son test publié le 29 octobre 2018, The Verge évoquait notamment ce module caméra très prometteur : « Le plus enthousiasmant des [modules] est le capteur Red qui permet de changer d’objectifs. Il transforme le téléphone en une vraie caméra de cinéma, et Jannard [le CEO] dit que l’on peut tourner un film avec la qualité Red grâce à lui. » On rappelle à ce sujet que Red a fait sa réputation avec ses caméras professionnelles utilisées dans le cinéma.

Épinglé par la presse, l’Hydrogen One perd là l’un de ses rares arguments et continue sa descente en enfer.