Commercialisé à 759 euros chez la majorité des revendeurs français, le Samsung Galaxy S10e est aujourd'hui affiché à 609 euros sur eBay, soit une économie de 150 euros sur son prix d'origine.

Le bon plan

Aux côtés des Galaxy S10 et S10 Plus, on retrouve un modèle résolument plus compact qui vient compléter la gamme : le Galaxy S10e (Essential). Il est actuellement disponible à 609 sur eBay, au lieu de 759 euros.

Le Samsung Galaxy S10e n’est pas une simple version « Lite » du flagship de Samsung. Le constructeur coréen s’est inspiré d’Apple et son iPhone XR pour sortir un smartphone tout aussi puissant que ses aînés, avec néanmoins quelques concessions. Il intègre une dalle Super AMOLED de 5,8 pouces (sans les bords incurvés sur les côtés) et affiche une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, alors que les deux autres itérations peuvent aller jusqu’au Quad HD.

Les sacrifices sont surtout faits au niveau de la partie photo, où l’on retrouve un module double capteur 12 + 16 mégapixels à la place du trio présent sur les deux modèles les plus onéreux de cette gamme. Le résultat est tout de même au rendez-vous avec des clichés détaillés et plein de couleurs, et un mode ultra grand-angle très apprécié. Son autonomie est également revue à la baisse avec une capacité de 3 100 mAh côté batterie (contre 3 400 mAh pour le S10 et 4 100 mAh pour le S10 Plus).

Enfin, il embarque le même SoC que ses grands-frères, à savoir le nouveau Exynos 9820 (similaire au Snapdragon 855 en termes de performance). Cette configuration permet tout simplement de profiter d’une expérience utilisateur totalement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI et de faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store.

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Son format compact

Le mode ultra grand-angle de son appareil photo

Sa puissance avec le SoC Exynos 9820

