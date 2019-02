Apple interdit formellement les applications pornographiques dans son App Store. Mais pourquoi YouPorn est-il alors dans les tendances de recherches actuelles ?

Si vous ouvrez l’App Store de votre iPhone ce 28 février 2019, vous constaterez qu’un nom peu habituel s’est glissé dans les tendances actuelles de recherches : YouPorn, le site d’agrégation de contenus pornographiques.

Apple interdit pourtant formellement l’existence d’applications de contenus pour adultes dans son magasin d’apps, comme c’est le cas pour YouPorn mais aussi PornHub, ou même de nombreuses apps à la frontière avec les contenus érotiques — même Tumblr a dû lancer une guerre contre les contenus pour adultes pour avoir le droit de revenir dans l’App Store.

La différence entre app native et web app

Mais alors, pourquoi YouPorn est-il actuellement en « tendances » ? Comme l’ont soulevé nos confrères d’iGeneration, il s’agit en fait d’un coup de com réalisé par la plateforme de contenus pornographiques. Elle a mis en ligne un communiqué, le 19 février dernier, intitulé « YouPorn lance une nouvelle expérience application », avec les logos Apple et Android… Il promet une navigation « 50 % plus rapide » et plus de protection de la vie privée.

Mais YouPorn n’a pas lancé d’application. L’entreprise joue sur l’ambiguïté en parlant d’une web app, et non pas d’une application native. Une app native est conçue pour un système d’exploitation spécifique : ce sont les applications que vous trouvez en effectuant une recherche dans votre App Store. Toutes ces apps sont validées par Apple (ou censées l’être, du moins), qui choisit ce qu’il accepte ou non dans son magasin d’applications.

Une web app, en revanche, peut s’ajouter directement depuis le navigateur Safari, et ne demande donc pas de validation en amont.

Sur son site, YouPorn joue vraiment sur la confusion : il renvoie vers une page appelée « app » qui donne des instructions sur la manière d’installer ladite app. Mais lorsque l’on clique, le site ne renvoie pas vers le Google Play Store ou l’App Store : il s’agit simplement d’un tuto pour ajouter la web app depuis le navigateur Safari (pour iOS) ou Chrome (pour Android).

Une fois la manipulation effectuée, cela donne en effet la même impression qu’une app native : un petit logo YouPorn (un cœur sur un fond noir) est fixé sur votre écran d’accueil comme une app classique, et permet d’avoir accès directement au site. Mais il ne s’agit en fait que d’un « onglet », un peu comme lorsque vous épinglez un site en favoris sur desktop.

Ce communiqué a en tout cas réussi son objectif : de nombreux utilisateurs continuent de chercher le nom du site dans l’App Store, même si celui-ci ne mène à rien.