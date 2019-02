Malgré les nombreuses fuites, la date de sortie des Google Pixel 3 Lite et Pixel 3 XL Lite reste inconnue, mais un passage devant la FCC aux États-Unis semble indiquer une commercialisation dans un futur proche.

Les versions « lite » des Google Pixel 3 et Pixel 3 XL devraient bientôt faire leur apparition dans le commerce. Comme l’avait révélé 9To5Google début février, les deux appareils devaient respectivement porter les numéros de modèle G020B et G020F. Depuis le 25 février, le site de la Commission Fédérale des Communications des États-Unis (FCC) indique que huit appareils correspondant à ces numéros ont obtenu sa certification : G020A, G020B, G020C, G020D, G020E, G020F, G020G et G020H. Cela ne signifie pas que Google prépare huit appareils différents, mais plutôt que les deux smartphones seront chacun disponibles dans plusieurs coloris différents.

De toutes les informations contenues dans ces certifications, la plus intéressante est la demande de confidentialité de Google concernant les fiches techniques. La firme a ainsi choisi de garder ses produits « secrets » jusqu’au 24 août 2019. Il ne s’agit peut-être pas de la date de sortie exact, mais il semble donc que les Pixel 3 Lite et Pixel 3 XL Lite trouveront le chemin des magasins à la fin de l’été.

Ce que l’on sait

Google souhaite garder les fiches techniques de ses smartphones loin des yeux du grand public, mais il est un peu tard pour cela. Plusieurs fuites ont déjà donné un bon aperçu des deux appareils, notamment les rendus 3D de 91mobiles. Leurs designs seront similaires à ceux des versions « classiques », mais il n’embarqueront pas le système de double caméra et de double haut-parleur à l’avant. Leurs processeurs devraient toujours appartenir à la gamme Qualcomm Snapdragon (mais des versions moins puissantes), et leurs appareils photos devraient être similaire à ceux de leurs prédécesseurs. On notera tout de même qu’un port Jack sera intégré aux deux smartphones, ce qui n’était pas le cas sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL.

La gamme Google Pixel 3 Lite ne devrait donc plus tarder, mais une question subsiste : le prix. Pour un smartphone dont l’objectif est avant tout d’être accessible, il s’agit ici d’un point central. Aucune information n’a filtré à ce niveau, mais vu la régularité des fuites, on pourrait bien en apprendre plus dans les semaines qui viennent.