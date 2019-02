Qui aurait cru que les chaussures de 2019 pouvaient être inutilisables à cause d'une application Android buguée ?

Le compte Twitter @InternetOfShit qui recense les déboires des humains dans un monde fait d’objets connectés a de beaux jours devant lui. Fin février 2019, ce sont les premiers clients des Nike Adapt BB, auto-laçantes et connectées qui font les frais de la technologisation à outrance des objets du quotidien. Les utilisateurs sur Android n’ont semble-t-il pas reçu la même attention que les clients ayant un iPhone et l’application qui doit lier les chaussures au smartphone est… buguée.

Sur Twitter, le développeur Jonathan Warner a publié une capture d’écran des commentaires du Google Play Store américain. S’il ne s’agissait pas de clients qui ont payé plusieurs centaines d’euros un produit, chaque phrase serait à mourir de rire : « la chaussure gauche ne s’appaire pas », « l’application dit qu’elle est connectée avec une autre paire de chaussures », « j’ai essayé de réinitialiser les chaussures, réinstaller l’app et couper le Bluetooth, rien ne fonctionne », peut-on lire.

The future is now, specifically that Nike didn't QA the *android* version of their Adapt app as thoroughly as their iOS app, and all customers with Android devices now have bricked shoes due to broken firmware update routine. @internetofshit pic.twitter.com/vBgoHUC9Y4

— Jonathan Warner🥑🚇🤖 (@Jaxbot) February 18, 2019