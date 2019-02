Apple incorpore quatre nouveaux animojis : ils sont accessibles uniquement aux propriétaires d'iPhone X, XS et XR.

Une girafe, un hibou, un phacochère, un requin : non, ce n’est pas la nouvelle chanson d’Ilona, mais les nouveaux Animojis ajoutés par Apple dans sa mise à jour 12.2 en bêta rendue disponible le 4 février 2019.

Les Animojis sont des emojis animés dont les expressions faciales imitent celles de votre visage. Ils sont disponibles uniquement sur les smartphones d’Apple qui disposent de la technologie Face ID : soit l’iPhone X, l’iPhone XS (Max) et l’iPhone XR. Ce sont les modèles de téléphones la marque à la pomme qui coûtent le plus cher (de 780 euros à plus de 1 500 euros).

New iOS 12.2 Beta #Animoji in action ! Giraffe, Shark, Owl and Boar pic.twitter.com/UQucu7qQA5 — MacRumors.com (@MacRumors) February 4, 2019

À quoi servent les Animojis ?

À leur sortie au moment du lancement de l’iPhone X, en novembre 2017, les Animojis avaient soulevé quelques moqueries, notamment après le test de présentation de Philip Schiller, vice-président marketing d’Apple, qui s’était amusé sur scène à hennir comme un cheval pour présenter l’Animoji licorne — les vidéos de cette scène gênante ont disparu depuis. Puis plusieurs internautes se sont emparés de la nouvelle fonctionnalité pour partager des karaokés (plutôt réussis) d’animaux-emoijs. Puis… pas grand chose.

Ok, so to celebrate the arrival of iPhone X, here’s some Animoji Karaoke inspired by @harrymccracken 🎤🦊🐶🐔🐵 pic.twitter.com/wmJAZRoJfk — Eoin Hughes (@_ehughes_) November 3, 2017

Les Animojis étant réservés à très peu de type d’iPhone, la fonctionnalité n’est jamais vraiment devenue virale. Certes, les aficionados apprécient de s’envoyer, de temps à autre, un petit renard moqueur, mais ces animations ne sont pas devenues incontournables. On leur préfèrera d’ailleurs les Memojis, sortis de leur phase bêta en septembre 2018, et qui permettent de créer un avatar à votre effigie.