La Xbox One X est sans aucun doute la plus puissante de cette génération de consoles. Elle est aujourd'hui affichée à 379 euros sur Amazon, soit une économie de 120 sur son prix d'origine.

Le bon plan

Rarement en promotion, la Xbox One X profite aujourd’hui d’une belle réduction. Commercialisée à 499 euros depuis sa sortie, la machine de Microsoft est disponible (avec en bonus un code de téléchargement pour Gears of War 4) à 379 euros sur Amazon.

Version boostée de la console d’origine, la Xbox One X est la promesse de Microsoft pour lire les jeux en 4K (à condition d’avoir un écran compatible). Elle permet aussi d’atteindre les 60 images par seconde.

Toutefois, le hardware ne fait pas tout. Nous devons également ce résultat au travail acharné des développeurs qui ont réussi à proposer une liste plutôt longue de jeux optimisés pour la Xbox One X. Si cela concerne davantage les nouvelles sorties, on apprécie que l’effort soit également fait sur les anciens jeux du catalogue, comme Gears of War 4 qui bénéficie dorénavant du traitement HDR et 4K.

Plus qu’une simple console, elle intègre également un lecteur Blu-Ray UHD. Notez d’ailleurs qu’elle propose une compatibilité HDR, Dolby Atmos et Dolby Vision pour profiter de vos contenus multimédias dans les meilleures conditions possible.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

La console de salon la plus puissante de sa génération

Une longue liste des jeux optimisés pour Xbox One X

La présence d’un lecteur Blu-Ray UHD

Habituellement vendue à 499 euros, la Xbox One X est aujourd’hui disponible à 379 euros sur Amazon. Notez d’ailleurs qu’elle est livrée avec un code de téléchargement pour Gears of War 4.