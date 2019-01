Le Xiaomi Pocophone F1 est la définition parfaite du smartphone aux caractéristiques haut de gamme, mais à un prix abordable. Il est aujourd'hui disponible à 256 euros sur GearBest.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Le Pocophone F1 de Xiaomi est réputé pour son excellent rapport performances/prix. Il est arrivé sur le marché avec un prix de lancement agressif, mais il est dorénavant possible de le trouver à un tarif encore plus intéressant qu’auparavant. GearBest propose le flagship killer de Xiaomi à 256 euros, soit une économie d’un peu plus de 100 euros sur son prix d’origine.

Le Xiaomi Pocophone F1 ne s’embarrasse pas avec un design clinquant. Il se veut très classique, car il a bien l’intention de briller dans d’autres domaines. Sa finition en plastique poli plutôt réussie est agréable en main et assure une certaine solidité dans le temps.

Pour son prix, il a le mérite de proposer des performances élevées grâce à l’intégration du combo le plus populaire sur Android : un Snapdragon 845 avec 6 Go de mémoire vive. Une configuration que l’on retrouve sur beaucoup de smartphones chez la concurrence et qui promet de faire tourner sans problème les jeux les plus gourmands du Play Store. Le Pocophone F1 s’est d’ailleurs récemment mis à jour pour proposer une expérience utilisateur sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI du constructeur.

Également très endurante, sa batterie de 4 000 mAh lui permet de supporter une utilisation intensive pendant plus d’une journée complète.

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

L’un des meilleurs rapports performances/prix du marché

Snapdragon 845 + 6 Go

Une autonomie au top

Dorénavant sous Android 9.0 Pie

Par le biais d’une vente flash, le Xiaomi Pocophone F1 s’affiche aujourd’hui à 256 euros sur GearBest.