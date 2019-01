Google Maps commence à renseigner les limitations de vitesse et la position des radars. Mais en France, les choses devraient être un peu différentes.

Le temps passe et les différences s’amenuisent entre Google Maps et Waze. Preuve en est avec la découverte, au sein du service de cartographie, de deux options qui existent déjà dans le GPS communautaire : la première sert à connaître la limitation de vitesse sur la voie sur laquelle vous vous trouvez avec votre véhicule, tandis que la seconde indique la position des radars automatiques connus.

Comme l’a relevé Android Police le 16 janvier 2019, quelques automobilistes avaient signalé dès le mois de novembre la présence expérimentale de ces deux fonctionnalités dans Maps. En janvier, ce sont les premiers visuels de leur intégration qui ont fait leur apparition sur les sites spécialisés et sur les réseaux sociaux, permettant de voir à quoi ressemblent ces deux indications pendant un trajet.

@droid_life @iamkellex have you noticed how Google maps shows speed limits like Waze now ? @Google #GoogleMaps #Waze https://t.co/coTrvZlEat pic.twitter.com/D3z2avhHjW

— Ben Jacobs (@_benjaninja_) January 19, 2019