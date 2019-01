Maxime Claudel - il y a 1 heure Tech

Nike a dévoilé une nouvelle paire de chaussures baptisée Adapt BB. Elles sont (enfin ?) auto-laçantes.

Pour Nike, le futur de la basket se nomme Adapt BB, une chaussure auto-laçante et connectée via une application mobile. Elle naît sur les fondations posées par la HyperAdapt 1.0, modèle vendu 700 euros et capable de s’adapter de manière électronique à la forme du pied.

Présentée sur le site officiel, la Adapt BB sera disponible le 15 février, au prix de 350 euros. Contacté par Numerama, Nike n’a pas su confirmer les enseignes où on pourra l’acheter en France (en dehors de ses propres magasins). Des stars de la NBA les porteront cette semaine sur les parquets pour en faire la publicité (et prouver que même les athlètes peuvent les apprécier).

Une chaussure technologique pensée pour le maintien du pied

La Nike Adapt BB est nécessairement une chaussure bardée de technologies. Et elle pourrait bien changer notre manière d’utiliser l’objet basket. Ainsi, la Nike Adapt BB sera équipée d’une batterie qu’il faudra recharger par induction en la posant sur un tapis fourni. Sur ce point, le fabricant rassure : « Si la batterie est à plat alors que vous portez encore vos chaussures, pas de panique. Elles pourront toujours se délacer pour libérer vos pieds. » Paradoxalement, elle n’intégrera pas de capteurs pour mesurer la performance (nombre de pas par exemple)… Nike ne s’est pas embarrassé de gadgets pour cette génération.

Le gros plus de la Adapt BB se nichera dans sa connexion avec une application (qu’il faudra mettre à jour, bien sûr). En quelques clics sur son smartphone (ou un bouton présent sur la chaussure), il sera donc possible d’ajuster très rapidement le maintien. Pour les sportifs de haut niveau, il s’agit d’une aubaine : en fonction des moments, ils peuvent avoir besoin d’une basket plus ou moins serrée.

Pour le grand public, c’est l’assurance d’avoir une chaussure qui s’adapte à son pied et/ou à l’activité pratiquée (grâce à des réglages prédéfinis). Plus anecdotique enfin, l’application permettra de personnaliser les lumières habillant la Adapt BB.

Crédit photo de la une : Nike Signaler une erreur dans le texte