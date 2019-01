Aujourd'hui, le kit de démarrage Philips Hue est à 169 euros sur Boulanger. Un pack complet qui comprend 3 ampoules White & Color, 1 pont de connexion compatible HomeKit, 1 détecteur de mouvement et 2 télécommandes.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Philips Hue propose le pack parfait pour commencer, ou compléter, une installation connectée. Le kit de démarrage avec 3 ampoules (et d’autres équipements comme le pont de connexion indispensable) est disponible à 169 euros sur Boulanger.

Philips propose l’une des meilleures solutions de luminaires connectés avec sa gamme Hue. L’installation est simple et il est très facile de gérer à sa guise les différents éléments. Une fois que le pont de connexion est synchronisé avec votre smartphone via l’application Philips Hue (disponible sur iOS et Android), il suffit d’ajouter les différentes ampoules à votre environnement pour contrôler les couleurs et l’intensité de la lumière de votre intérieur.

Compatible avec la majorité des assistants personnels (Google Assistant, Amazon Alexa et Siri), il est encore plus simple de personnaliser l’ambiance de votre maison ou appartement. La palette de couleurs proposée par la gamme White & Color est très large : comptez sur plus de 16 millions de couleurs pour illuminer vos futures soirées.

Ce pack inclut également deux télécommandes à disposer dans différentes pièces ainsi qu’un détecteur de mouvement qui se chargera d’allumer les lumières lorsqu’il détectera votre présence (wow si intelligent).

Pourquoi aime-t-on ce pack ?

Un pack complet

La qualité des ampoules White & Color

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri (HomeKit)

Le kit de démarrage Philips Hue avec 3 ampoules White & Color, 1 pont de connexion, 1 détecteur de mouvement et 2 télécommandes est à 169 euros sur Boulanger.