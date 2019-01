Après avoir épousé le format encoche en forme de goutte, OnePlus pourrait adopter le tiroir coulissant.

À quoi ressemblera le OnePlus 7 ? Peut-être à un téléphone avec le moins de bord possible et, surtout, sans encoche à en croire une fuite publiée sur SlashLeaks le 12 janvier 2019 et repérée initialement sur le site chinois Coolapk. On y découvre un smartphone qui pourrait être le OnePlus 7, posé à côté du OnePlus 6T (qui a une encoche en forme de goutte).

Le supposé prototype du futur fer-de-lance du fabricant chinois est enfermé dans une coque conçue pour masquer le design. On devine quand même une chose : sans encoche, le OnePlus 7 devrait forcément loger ses capteurs situés à l’avant quelque part. Et on en aperçoit une autre : les bords seraient incurvés, comme sur les Galaxy S de Samsung.

Tiroir coulissant ou caméra pop-up ?

Les acteurs du marché qui veulent faire disparaître l’encoche n’ont pas énormément de solutions dans leurs manches. Et contrairement à Samsung, OnePlus n’est pas prêt à céder au trou dans l’écran. Cela veut dire que l’appareil photo qui permet de prendre des selfies est intégré dans un tiroir motorisé (comme le Find X d’Oppo ou le Nex de Vivo) ou qui coulisse à la main (comme le Mi Mix 3).

Il faudra s’armer d’un peu de patience avant de découvrir le OnePlus 7, le téléphone n’étant pas attendu avant le second trimestre. D’ici là, d’autres rumeurs confirmeront ou infirmeront ce design qui préfigure une défiance envers l’encoche, tant multipliée et décriée en 2018 mais bien partie pour être de l’histoire ancienne en 2019 (sauf chez Apple, qui l’a popularisée avec l’iPhone X).