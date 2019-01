Le Xiaomi Pocophone F1 est un smartphone avec des caractéristiques haut de gamme, mais à un prix bien plus intéressant que la majorité de la concurrence. Il est aujourd'hui disponible à 256 euros grâce à un code promo sur GearBest.

Le bon plan

Commercialisé à plus de 350 euros sur le Xiaomi Store en France, le Pocophone F1 64 Go descend à 256 euros sur GearBest avec le code promo GBMP98U. Un bon moyen de faire des économies sur le flagship killer du constructeur chinois.

L’argument principal du Pocophone F1 est son excellent rapport performances/prix. Pour proposer une expérience utilisateur/joueur la plus fluide qui soit, il adopte le combo Snapdragon 845 avec 6 Go de mémoire vive : une des meilleures configurations de 2018 qui est évidemment encore d’actualité en ce début de nouvelle année. De plus, il intègre également une batterie de 4 000 mAh qui lui permet de se positionner aussi comme l’un des smartphones les plus endurants du marché.

Avec un prix aussi bas en comparaison de la concurrence, Xiaomi a évidemment dû faire quelques concessions, comme au niveau de l’appareil photo ou encore avec l’absence d’une puce NFC. Il dispose en plus de la dernière version de l’interface du constructeur chinois : MIUI 10.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

L’un des meilleurs rapports performances/prix du marché

Une autonomie excellente

MIUI 10

