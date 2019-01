Un designer a créé un jukebox très particulier pour le Noël de son père.

À Noël, il y a celles et ceux qui achètent de jolis cadeaux (vous et moi). Et il y a celles et ceux qui les font eux-mêmes. À l’image de ce jukebox très particulier imaginé par le designer Chris Patty, chargé par sa famille de donner naissance à un objet maison à offrir à son père.

Dans un tweet vidéo publié le 26 décembre 2018, l’intéressé nous montre donc sa vision du jukebox, en l’occurence une boîte qui permet de lancer des chansons simplement en scannant une carte.

This year my family decided that each of our presents had to be handmade, so this is what I made for my dad. pic.twitter.com/Nc5aIIWVt3 — 🎉 Chris Patty 🎉 (@ChrisJPatty) December 26, 2018

Une réponse au streaming

Interrogé par The Verge le 1er janvier 2019, Chris Patty a expliqué qu’il voulait redonner du sens à la musique en tant qu’objet physique. Il indique : « Je pense que l’engouement parle au nom de l’insatisfaction partagée face à l’état actuel des services musicaux [dont les bibliothèques sont trop illimitées à son goût]. Il y a quelque chose de beau dans le facteur limitant des supports physiques, qui forcent à choisir la musique qui fait le plus sens. Et je pense que cette notion de choix nous manque. »

Et, visiblement, son père est gaga du jukebox. « Mes parents possèdent un Google Home et ont des comptes Spotify mais depuis que j’ai offert ce cadeau, il est plus utilisé que les services de streaming », se réjouit Chris Patty. Ce dernier a simplement mis un Raspberry Pi, un haut-parleur et un lecteur de carte dans une boîte. Les chansons sont stockées sur une carte SD et se lancent grâce à un logiciel maison quand une carte est reconnue par le scanner. Magique.

À l’arrivée, sa création a tellement fait le buzz qu’il travaille sur des instructions qui permettront à tout un chacun d’avoir le sien. Un Kickstarter est également à l’étude pour les moins manuels d’entre nous.

This is what it looks like inside. There's a raspberry pi that runs the software, and then just a card reader in the lid. pic.twitter.com/v8QG3ZQAy4 — 🎉 Chris Patty 🎉 (@ChrisJPatty) December 27, 2018