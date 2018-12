L'un des meilleurs smartphones d'entrée de gamme de 2018 est en promotion. Vous trouverez le Xiaomi Redmi Note 5 sur Gearbest à 169 euros avec le code promo GBMPQASD. Une très bonne affaire puisqu'il s’agit de la version avec 64 Go de stockage.

Le bon plan

Le Xiaomi Redmi Note 5 a pendant longtemps été la star des smartphones d’entrée de gamme. Il est aujourd’hui sur Gearbest à seulement 169 euros avec ce code promo : GBMPQASD. Un bon prix puisqu’il s’agit de la version la plus puissante avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

Ce Xiaomi Redmi Note 5 fait partie des meilleurs smartphones d’entrée de gamme de l’année 2018. Premièrement, c’est un appareil au design sobre et minimaliste équipé d’une grande dalle de 5,99 pouces. Elle est dépourvue d’encoche contrairement à l’écran de son successeur, le Redmi Note 6 Pro.

On retrouve à l’intérieur du smartphone un SoC Snapdragon 636 épaulé par 4 Go de RAM. Un combo qui ne montre aucun signe de faiblesse au quotidien et qui permet même de profiter de quelques jeux.

En plus d’être beau et plutôt bon côté caractéristiques, le Xiaomi Redmi Note 5 possède une grande autonomie. Il peut facilement tenir 2 jours à l’aide d’une seule charge grâce à sa batterie de 4 000 mAh. On regrette seulement qu’il faille le recharger avec un câble microUSB à l’heure où l’USB-C commence à se démocratiser. Mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à lire le test du Xiaomi Redmi Note 5 sur FrAndroid.

Pourquoi on aime le Xiaomi Redmi Note 5 ?

Très bon rapport qualité/prix

Grande autonomie

Smartphone avec de belles finitions

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 5 à 169 euros sur Gearbest avec le code promo : GBMPQASD.