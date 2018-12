Le DJI Mavic Pro est disponible dans un pack complet, le Fly More Combo, sur Amazon. Il est à 989 euros au lieu de 1 499 euros en ce moment et livrable avant Noël.

Le bon plan

Le drone DJI Mavic Pro dans son pack Fly More est à 989,10 euros au lieu de 1 499 euros en ce moment sur Amazon. Un pack complet qui permettra de profiter entièrement de l’une des meilleures références de DJI depuis sa sortie.

Si vous achetiez le DJI Mavic Pro tout seul, vous aurez sans aucun doute besoin d’acheter des accessoires supplémentaires pour en profiter. Ce pack Fly More Combo contient des accessoires utiles. On y trouver deux batteries, un câble de chargement, une radiocommande, une housse et quatre hélices de rechanges.

Les deux batteries sont vraiment un plus, car elles permettent d’utiliser le Mavic Pro pendant un peu plus de 50 minutes. La radiocommande aussi, puisqu’elle permet de piloter le drone à l’aide de son smartphone. Vous devriez prendre la main facilement avec cet appareil plutôt facile à appréhender.

On le rappelle, le Mavic Pro possède des capteurs lui permettant d’éviter les collisions et une fonctionnalité qui permet de rapatrier le drone si la batterie venait à manquer entre autres. Il est aussi capable de filmer jusqu’en 4K à 30 FPS et en Full HD à 60 FPS.

Pourquoi on aime ce pack DJI ?

Il contient des éléments indispensables

C’est un bon modèle pour débuter

Le drone est capable de filmer en 4K

Le DJI Mavic Pro est à 989,10 euros au lieu de 1 499 euros sur Amazon. Et il n’est pas trop tard pour se le faire livrer avant Noël.

