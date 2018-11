Le Black Friday, c’est parti ! Le site de la Fnac vient de mettre en ligne ses différentes offres. Vous pouvez déjà préparer vos cadeaux de Noël sereinement, puisqu’il est possible de trouver des smartphones, des consoles de jeu, des casques, des enceintes et même des télévisions à très bon prix. Voici notre petite sélection.

Black Friday oblige, il est possible que certaines des offres présentées dans cet article ne soient plus valables, les produits ayant été vite achetés. Nous mettrons cet article à jour avec les derniers bons plans provenant de Fnac.com au fur et à mesure de leurs arrivées.

Audio Audio : Google Home Mini, Sonos One et Bose QC 35

Le Google Home Mini à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros

Faut-il encore vous présenter le Google Home Mini ? La petite enceinte dotée de l’assistant virtuel de Google est sûrement un peu l’équivalent du poste radio des années 80. On peut le placer n’importe où chez soi et accéder en quelques instants à une masse d’informations. À ceci près qu’il n’est pas seulement capable de diffuser de la musique, des stations de radios ou des podcasts sur une simple commande vocale, il peut aussi répondre à de nombreuses questions ou contrôler des appareils connectés.

Le Google Home Mini est aujourd’hui disponible au prix de 29,99 euros sur le site de la Fnac au lieu de 59,99 euros habituellement.

Le casque audio Bose QC 35 (première version) à 249,99 euros au lieu de 379,99 euros

Véritable Rolls du casque audio, le Bose QC 35 est un casque Bluetooth aux qualités multiples. C’est un casque léger (235 grammes), très confortable et doté d’une technologie de réduction de bruit active parmi les meilleures du marché. Alors certes, il s’agit ici de la première version, mais l’ajout de Google Assistant sur la génération 2 n’a que peu d’intérêt. Surtout si vous avez un iPhone.

Vendu habituellement au prix de 379,99 euros, le Bose QC 35 est disponible aujourd’hui au tarif de 249,99 euros sur le site de la Fnac.

La Sonos One (noir ou blanc) à 199,99 euros au lieu de 229,90 euros

Sortie l’année dernière, la Sonos One est l’enceinte portable la plus accessible de la marque. Ce petit haut-parleur connecté ne démérite pas pour autant. Il bénéficie d’une excellente qualité de son, d’un design travaillé avec de belles finitions et surtout il hérite de tout l’écosystème et du savoir-faire de Sonos en termes de connexion, ce qui rend l’enceinte très facile à configurer et à associer aux différents services de streaming, smartphones et PC.

Durant le Black Friday, la Sonos One voit son prix passer sous la barre des 200 euros sur le site de la Fnac.

Mobiles Côté mobile : Le P20 Pro, le Pixel 3 et un iPad à bon prix

Le P20 Pro à 549 euros au lieu de 749 euros

On a tendance à l’oublier avec la sortie du Huawei Mate 20 Pro, mais Huawei a sorti un excellent smartphone plus tôt dans l’année avec le P20 Pro. Ce grand téléphone de 6,1 pouces dispose d’un très bel écran AMOLED (à encoche), d’un triple capteur photo capable de réaliser des miracles en basse luminosité et d’un joli design en verre et métal.

Pour le Black Friday, la Fnac propose une remise de 200 euros sur le prix initial du Huawei P20 Pro, le faisant passer à 549 euros.

Le Pixel 3 (Noir) à 759 euros au lieu de 859 euros

Voilà un autre smartphone capable de réaliser de belles prouesses en photo, même quand la luminosité est basse. C’est d’ailleurs le smartphone le plus impressionnant dans ce domaine cette année. Pour le reste, il s’agit du beau smartphone signé Google, ce qui signifie qu’il disposera toujours des dernières mises à jour logicielles avant les autres.

Lancé il y a quelques jours seulement au prix de 859 euros, son prix baisse déjà de 100 euros et passe donc à 759 euros.

L’iPad 2018 9,7 pouces (32 Go) à 299 euros au lieu de 359,99 euros

L’iPad a été mis à jour cette année et bénéficie désormais du très puissant SoC A10 Fusion. La recette est bonne et reste donc presque inchangée : design avec une coque en métal, un bon vieux Touch ID et un écran IPS maîtrisé. Le parfait compagnon pour vous accompagner au lit pour un Netflix and chill de qualité.

Cet iPad maîtrisé est aussi le plus abordable. Vendu officiellement à 359,99 euros, le Black Friday fait baisser son prix à 299 euros.

Jeux vidéo Jeux vidéo : La Xbox One X et l’Oculus Go en promo

La Xbox One X avec PUBG à 399 euros au lieu de 499 euros

La plus puissante des consoles de salon actuelles voit une fois de plus son prix baisser. Une console capable de lire les contenus en 4K et en HDR, dispose d’un disque dur de 1 To et est vendue avec une manette. La console de Microsoft est ici vendue avec une (presque) exclusivité, le Battle Royale PUBG.

Pour le Black Friday, la Xbox One X voit son prix baisser de 100 euros et passe donc à 399 euros.

Le casque de réalité virtuelle autonome Oculus Go à 199 euros au lieu de 219 euros

Oculus a sorti cette année son premier casque de réalité virtuelle autonome, l’Oculus Go. Pas question ici de le brancher à un ordinateur, tout le hardware est embarqué dans le casque, du processeur à l’écran AMOLED de 5,5 pouces. Un appareil parfait pour s’initier à la VR, d’autant plus qu’il est compatible avec le vaste catalogue de 1000 jeux associés à Oculus.

Pour le Black Friday, l’Oculus Go passe sous la barre des 200 euros sur le site de la Fnac.