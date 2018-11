Mozilla va proposer dans Firefox un système de notification qui vous préviendra si le site que vous visitez a été piraté.

Visiter un site web et savoir immédiatement si celui-ci a été victime par le passé d’un incident lié aux données personnelles : voilà ce que compte proposer Mozilla dans les « prochaines semaines » avec son navigateur maison, Firefox. Via une future mise à jour, il bénéficiera d’une nouvelle fonctionnalité qui sera progressivement étendue à l’ensemble de sa communauté.

Cette feuille de route, dévoilée le 14 novembre, a eu lieu en parallèle de l’annonce de l’internationalisation de Firefox Monitor, un projet mis en place entre la fondation Mozilla et l’informaticien Troy Hunt. Vingt-six langues sont proposées, dont le français. Lancée cet été, cette initiative consiste à vérifier, via une page spéciale, si son adresse mail figure dans une base de données compromise.

Notification dans Firefox

Dans le détail, le système d’alerte proposé par Mozilla consiste à afficher une notification si le site que l’internaute visite a été piraté. En cliquant dessus, Firefox Monitor s’ouvre. De là, le visiteur peut vérifier si son mail est concerné par l’incident ayant affecté le site sur lequel il se trouve. L’alerte n’apparaîtra qu’une seule fois par site et seuls les incidents n’ayant pas plus d’un an d’âge seront couverts.

« Nous apportons cette fonctionnalité aux utilisateurs de Firefox en reconnaissance de l’intérêt croissant pour ces types de fonctionnalités centrées sur la confidentialité et la sécurité », explique le vice-président chargé de Firefox chez Mozilla. L’outil se fonde sur les données du site Have I been pwned ? spécialisé dans le suivi du piratage des bases de données, avec des mesures d’anonymisation du mail.