Facebook lance une nouvelle fonctionnalité dans Messenger. Elle permet d'effacer un message tout juste envoyé sur l'application.

Le 7 novembre, on vous expliquait que Facebook allait lancer une nouvelle fonctionnalité dans Messenger, qui permette de supprimer un message tout juste envoyé. De premiers utilisateurs ont déjà accès à cette mise à jour, comme le montre Engadget ce jeudi 15 novembre.

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur iOS et Android. Pour le moment, elle ne semble activée qu’en Bolivie, en Colombie, en Lituanie et en Pologne, mais elle devrait être étendue à la France très prochainement.

Elle laisse aux utilisateurs 10 minutes après l’envoi d’un message pour le supprimer – jusqu’à présent, on pouvait supprimer un message, mais nos interlocuteurs continuaient à le voir. Les autres membres de la conversation ne verront alors plus qu’une annotation, indiquant qu’un message a été supprimé à tel ou tel endroit de la discussion.

Pour supprimer un message aussitôt envoyé, aussitôt regretté, il suffit de maintenir son doigt dessus, comme si on voulait copier-coller son contenu. En bas de l’écran, s’afficheront alors plusieurs options. Sur Android, il faudra cliquer sur « Unsend message » (« delete » ne le supprimera que pour vous).

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone !

Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018